Šunta je u Dinamo došao s 13, a na treninge je dolazio svaki dan iz Slovenije. Ekspresno je došao do juniora, ali zadnjih godinu i pol njegov je razvoj stagnirao stalnim pretumbacijama u upravi
KONAČNO DEBITIRAO ZA 'MODRE' PLUS+
Tko je Sven Šunta? Dinamov čovjek iz sjene pred nosom ga je uzeo Milanu, Borussiji i Bayeru
Čitanje članka: 2 min
Uz aut-liniju se pojavio mladić kojeg dio gledatelja nije ni prepoznao. Umjesto Dinamova kapetana Josipa Mišića u igru je u nedjelju u Varaždinu ušao slovenski veznjak Sven Šunta, po dobi još junior. Diskretno, bez pompe, ali s onom iskrom u očima koju imaju samo debitanti. Trebao mu je tek jedan dodir da pokaže zašto je dobio priliku. Minutu nakon ulaska Šunta je asistirao Marku Soldi za konačnih 4-0.
