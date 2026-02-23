Obavijesti

KONAČNO DEBITIRAO ZA 'MODRE'

Tko je Sven Šunta? Dinamov čovjek iz sjene pred nosom ga je uzeo Milanu, Borussiji i Bayeru

Piše Mato Galić,
Tko je Sven Šunta? Dinamov čovjek iz sjene pred nosom ga je uzeo Milanu, Borussiji i Bayeru
Foto: Luka Stanzl

Šunta je u Dinamo došao s 13, a na treninge je dolazio svaki dan iz Slovenije. Ekspresno je došao do juniora, ali zadnjih godinu i pol njegov je razvoj stagnirao stalnim pretumbacijama u upravi

Uz aut-liniju se pojavio mladić kojeg dio gledatelja nije ni prepoznao. Umjesto Dinamova kapetana Josipa Mišića u igru je u nedjelju u Varaždinu ušao slovenski veznjak Sven Šunta, po dobi još junior. Diskretno, bez pompe, ali s onom iskrom u očima koju imaju samo debitanti. Trebao mu je tek jedan dodir da pokaže zašto je dobio priliku. Minutu nakon ulaska Šunta je asistirao Marku Soldi za konačnih 4-0.

