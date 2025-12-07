Tko je svjetski prvak Formule 1? Partijao je na Pagu, zvali su ga 'No-wins', a sada je sve pokorio

Lando Norris (26), britanski vozač za momčad McLaren, na Velikoj nagradi Abu Dhabija 2025. godine ostvario je san svakog vozača i postao je svjetski prvak Formule 1. Njegov put do vrha bio je ispunjen nevjerojatnim talentom, upornošću i karizmom koja ga je učinila jednim od najpopularnijih lica u svijetu oktanskog cirkusa. Iako je odrastao u bogatstvu, ostao je prizemljen, a njegova priča nije samo o brzini, već i o borbi s pritiskom i ispunjenju obećanja danog momčadi koja ga je stvorila.

Foto: Jakub Porzycki

Od kartinga do zvijezda

Rođen 13. studenog 1999. u Bristolu, a odrastao u Glastonburyju, Lando je rano pokazao interes za utrkivanje. Iako ga je kao dječaka privlačio motociklizam, inspiriran legendarnim Valentinom Rossijem čije je fluorescentne boje kasnije prenio na svoje kacige, očev odlazak na nacionalno prvenstvo u kartingu usmjerio ga je na četiri kotača. Već sa sedam godina sjeo je u karting i odmah pokazao da se u njemu krije nešto posebno, osvojivši pole position na svom prvom nacionalnom natjecanju.

Njegov uspon bio je strelovit. Uz financijsku potporu oca Adama Norrisa, umirovljenog menadžera i jednog od 500 najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji s procijenjenim bogatstvom od preko 235 milijuna eura, Lando je dominirao juniorskim kategorijama. Njegov otac poticao ga je da se natječe u različitim karting serijama kako bi stekao što šire iskustvo s različitom opremom i gumama. Ta strategija se isplatila. Godine 2014., sa samo 14 godina, postao je najmlađi svjetski prvak u kartingu u CIK-FIA KF kategoriji, srušivši rekord koji je prethodno držao Lewis Hamilton.

Prelazak u jednosjede samo je potvrdio njegov talent. S momčadi Carlin, jednom od najpoznatijih juniorskih ekipa, osvojio je naslove u gotovo svakoj seriji u kojoj se natjecao: MSA Formulu 2015., Toyota Racing Series, Formulu Renault Eurocup i NEC 2016. godine te FIA Europsko prvenstvo Formule 3 2017. godine. Nakon što je 2018. završio kao viceprvak u Formuli 2 iza Georgea Russella, vrata Formule 1 bila su mu širom otvorena.

Od 'Landa bez pobjede' do svjetskog prvaka

Norris je debitirao u Formuli 1 2019. godine za McLaren, momčad koja ga je primila u svoj program za mlade vozače još 2017. U prvoj sezoni, uz iskusnijeg momčadskog kolegu Carlosa Sainza, pokazao je iznimnu brzinu u kvalifikacijama, pobijedivši Španjolca 11-10 u međusobnim dvobojima. Već sljedeće godine, na otvaranju sezone u Austriji, osvojio je svoj prvi podij i postao treći najmlađi vozač u povijesti F1 kojem je to uspjelo, odvozivši najbrži krug u posljednjem krugu utrke.

Kada je Sainz otišao u Ferrari, a u momčad stigao dokazani pobjednik Daniel Ricciardo, Norris je preuzeo ulogu lidera. Godine 2021. bio je senzacija sezone, osvojivši četiri podija. U Monzi je završio drugi iza momčadskog kolege Ricciarda u prvoj McLarenovoj pobjedi nakon devet godina. Samo utrku kasnije, u Rusiji, osvojio je prvu pole poziciju i vodio veći dio utrke, no iznenadna kiša u završnici uništila mu je snove. Odbio je ući u boks po kišne gume i skliznuo na sedmo mjesto. Ta bolna epizoda, uz dugačak niz postolja bez pobjede, donijela mu je nepravedan nadimak "Lando No-Wins" (Lando bez pobjede).

Prekretnica i prva pobjeda

Nakon teške sezone 2022. i katastrofalnog početka 2023., činilo se da će McLaren i Norris ostati zaglavljeni u sredini poretka. Međutim, momčad je pod vodstvom novog šefa Andree Stelle sredinom sezone donijela revolucionarna poboljšanja na bolidu. Norris je odjednom postao redoviti kandidat za postolja, završivši drugi na domaćoj utrci u Silverstoneu. Napokon, u svojoj 110. utrci, na Velikoj nagradi Miamija 2024., stigla je i ta dugo očekivana prva pobjeda.

Napokon sam im isporučio pobjedu - rekao je kroz suze preko timskog radija, zahvaljujući momčadi koja je vjerovala u njega.

Ta pobjeda bila je okidač. Do kraja sezone pobijedio je još tri puta i postao glavni izazivač Maxu Verstappenu. Iako nije osvojio vozački naslov, njegova dominantna pobjeda u Abu Dhabiju osigurala je McLarenu prvi konstruktorski naslov nakon 26 godina.

U sezonu 2025. Norris je ušao kao jedan od favorita. U tijesnoj borbi s momčadskim kolegom Oscarom Piastrijem i Maxom Verstappenom, pokazao je zrelost i mirnoću prvaka. Osvojio je sedam utrka, uključujući pobjede na legendarnim stazama poput Monaka i Silverstonea, što su bili emocionalni vrhunci sezone. Odluka o prvaku pala je u posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju, gdje je Norrisu bilo dovoljno treće mjesto da osigura naslov ispred Verstappena i Piastrija te upiše svoje ime u povijest Formule 1.

Foto: Jakub Porzycki

Život izvan staze

Iako potječe iz iznimno bogate obitelji, Lando je poznat po svojoj skromnosti i smislu za humor. Izvan staze, velika je zvijezda na društvenim mrežama i u svijetu e-sporta, gdje je 2020. osnovao vlastiti tim i lifestyle brend Quadrant. Njegova pristupačnost i otvorenost donijeli su mu vojsku obožavatelja nove generacije.

Nije se sramio javno govoriti o problemima s mentalnim zdravljem i pritiskom s kojim se suočavao na početku karijere.

- Bilo je trenutaka kad sam se osjećao depresivno, mislio sam da nisam dovoljno dobar - priznao je, ističući da mu je razgovor s momčadi i rad s humanitarnom organizacijom Mind pomogao da prebrodi teške trenutke.

Njegov ljubavni život također je pod lupom javnosti. Nakon veze s portugalskom manekenkom Luisinhom Oliveirom, od 2023. je u vezi s portugalskom glumicom i manekenkom Margaridom Corceiro. Iako se trude držati vezu privatnom, ona je postala redovita gošća u paddocku. Početkom 2022. godine preselio se u Monako, slijedeći put mnogih F1 vozača. - Ljudi u životu rade mnoge stvari zbog novca. Ovo je samo jedna od njih - iskreno je objasnio svoju odluku.

Norris je jako dobar prijatelj s hrvatskim vozačem Martinom Kodrićem, a u razgovoru za 24sata Kodrić je opisao kako se on i Norris poznaju.

- Dobar sam s njima, najbolji sam s Landom Norrisom, vozačem McLaren Renaulta koji je i ljetovao kod mene na Pagu. Čujem se ponekad i s Charlesom Leclercom, nije to toliko inzentivno, ali si pošaljemo poruke, čestitamo rođendane ili neke druge uspjehe - rekao je Kodrić.

Foto: privatna arhiva/ Miss Hrvatske/Promo

Lando Norris jedan je od najplaćenijih vozača na gridu. Njegov višegodišnji ugovor s McLarenom, koji traje najmanje do kraja 2027., donosi mu godišnju plaću procijenjenu na oko 20 milijuna eura, bez bonusa za rezultate. Njegova ukupna neto vrijednost procjenjuje se na oko 65 milijuna eura. Osim plaće, Norris značajne prihode ostvaruje od osobnih sponzora poput Richard Millea, Monster Energyja i Della, te od svog uspješnog brenda Quadrant i vlastite marke kartinga, LN Racing Kart.