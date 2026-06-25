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'BAFANA BAFANA'

Tko je Thapelo Maseko? Južna Afrika je prvi put ikad prošla skupinu, a on je postao heroj

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Tko je Thapelo Maseko? Južna Afrika je prvi put ikad prošla skupinu, a on je postao heroj
Foto: Claudia Greco

Thapelo Maseko, brzonogi krilni igrač, u 63. je minuti srušio Južnu Koreju i odveo Južnu Afriku u prvu ikada nokaut-fazu SP-a! Od posudbe na Cipru do nacionalnog heroja u jednom potezu

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U 63. minuti odlučujuće utakmice protiv Južne Koreje, na stadionu BBVA u Monterreyu, vrijeme je stalo za jednu naciju koja je na ovaj trenutak čekala desetljećima. Mladić rođen 2003. godine primio je loptu, sjurio se prema golu i preciznim udarcem je poslao u mrežu, donoseći Južnoj Africi pobjedu od 1-0. Gol pogledajte OVDJE.

Bio je to pogodak koji je 'Bafana Bafanu' u njihovom četvrtom pokušaju, šesnaest godina nakon što su bili domaćini turnira, po prvi put u povijesti odveo u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Taj mladić je Thapelo Maseko, 22-godišnje krilo koje je preko noći postalo nacionalni heroj. Njegov put do zvijezda bio je sve samo ne lagan, obilježen usponima, padovima i na koncu posudbom koja mu je otvorila vrata najveće pozornice.

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Trnovit put od Pretorije do Cipra

Masekova priča počinje u nogometnoj akademiji kluba SuperSport United iz Pretorije. Tamo je brusio svoj talent kao ljevokrilni napadač i započeo profesionalnu karijeru. Posebno je zablistao u sezoni 2022./23., kada je svojim igrama, upisavši četiri gola u 32 ligaška nastupa, pomogao klubu da osigura visoko treće mjesto u prvenstvu. Njegov potencijal nije prošao nezapaženo. Interes je navodno pokazao belgijski KVC Westerlo, no Maseko se u lipnju 2023. odlučio za transfer u redove južnoafričkog giganta Mamelodi Sundownsa. Dolazak u klub s renomeom rekordnog prvaka bio je ogroman korak naprijed, a Maseko je bio pun ambicija.

​- Od trenutka kada sam stigao, osjetio sam strast i ambiciju koje okružuju ovaj veliki klub. Moj primarni cilj je doprinijeti golovima i asistencijama kako bismo osigurali da sezonu završimo s više naslova - izjavio je tada za klupsku stranicu.

FIFA World Cup 2026 - Group A - South Africa v South Korea
Foto: Eloisa Sanchez

U Sundownsima je odmah pokazao o kakvom se igraču radi. Odigrao je ključnu ulogu u osvajanju inauguralne Afričke nogometne lige 2023., postigavši odlučujući gol u dvije polufinalne utakmice protiv moćnog Al Ahlyja. Na kraju turnira proglašen je najboljim igračem i najboljim strijelcem. Ipak, unatoč blistavom početku, minutaža u nevjerojatno jakoj konkurenciji Sundownsa postajala je sve manja, što je potaknulo glasine o interesu rivala poput Kaizer Chiefsa. Kako bi oživio karijeru i dobio priliku za redovitu igru, u siječnju 2026. godine prihvatio je posudbu u ciparski AEL Limassol. Potez se pokazao ključnim.

FIFA World Cup 2026 - Group A - South Africa v South Korea
Foto: Raquel Cunha

Gol koji je zauvijek promijenio "Bafana Bafanu"

Izbornik Hugo Broos vjerovao je u njegovu brzinu, prodornost i sposobnost da rastegne protivničke obrane, te ga je bez oklijevanja uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo 2026. Nakon uvodnog poraza od domaćina Meksika (0-2) i remija s Češkom (1-1) u kojem je gol iz penala zabio Teboho Mokoena, reprezentaciji Južne Afrike trebala je pobjeda protiv Južne Koreje za povijesni prolaz. Utakmica je bila napeta i tvrda, a onda je došla ta 63. minuta. Maseko je iskoristio priliku i matirao korejskog golmana za vodstvo koje njegova disciplinirana i strpljiva momčad nije ispustila do kraja. Proglašen je igračem utakmice, no ta je individualna nagrada bila u sjeni kolektivnog slavlja koje je zahvatilo cijelu zemlju.

FIFA World Cup 2026 - Group A - South Africa v South Korea
Foto: Eloisa Sanchez

S 22 godine i 225 dana postao je drugi najmlađi strijelac za Južnu Afriku na Svjetskim prvenstvima, odmah iza nogometne ikone Benni McCarthyja. Njegov pogodak nije bio samo pobjednički; bio je to trenutak koji je generaciji nogometaša i navijača pokazao da je sve moguće. Brzonogi ljevak, igrač čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 750 tisuća eura, pokazao je da ima mirnoću potrebnu za rješavanje najvećih utakmica. U ključnom trenutku za svoju naciju, Thapelo Maseko nije razočarao i upisao se u vječnost.

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