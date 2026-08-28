Tko je Tim Leiweke? Želi kupiti Rijeku, doveo je Beckhama u MLS i blizak je Donaldu Trumpu

Rijeka nije uspjela izboriti europsku jesen i neće nastupiti u Konferencijskog ligi. Momčad Matjaža Keka nije uspjela naći odgovor za Midtjylland koji je u uzvratnom susretu na Rujevici slavio 4-1 te s ukupnih 6-1 prošao dalje. Nakon utakmice pojavila se informacija kako američki biznismen Tim Leiweke (69) želi kupiti klub s Kvarnera. Spominje se kako bi ključan dio moguće kupovine bio i novi stadion na Kantridi. Amerikanac je inače blizak predsjedniku Donaldu Trumpu te jedan od najutjecajnijih ljudi u američkom sportskom biznisu, poznat po poslovnom modelu koji spaja sport, zabavu i velike infrastrukturne projekte.

Doveo Davida Beckhama u LA Galaxy

Iza sebe ima više od 30 godina iskustva u sportskoj i zabavnoj industriji te je ostavio značajan trag u industriji. Kao čelnik Anschutz Entertainment Groupa (AEG) bio je ključan u dovođenju Davida Beckhama u LA Galaxy 2007. godine, što se smatra jednim od najvažnijih transfera u povijesti američkog nogometa. Kasnije, kao predsjednik Maple Leaf Sports & Entertainmenta (MLSE) u Torontu, donio je ključnu odluku o angažmanu Masaija Ujirija, koji je potom sastavio šampionsku momčad Toronto Raptorsa koja je 2019. osvojila NBA naslov. Iako je Leiweke napustio organizaciju prije osvajanja naslova, Ujiri, kojeg je on zaposlio, smatra se odgovornim za stvaranje preduvjeta za taj uspjeh.

Ipak, Leiwekeova karijera nije bez kontroverzi. Prošle godine morao je odstupiti s pozicije izvršnog direktora Oak View Groupa (OVG), tvrtke koju je osnovao, nakon što ga je Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužilo za sudjelovanje u namještanju natječaja za izgradnju arene u Austinu. Zbog optužbi za kršenje zakona o tržišnom natjecanju, njegova je tvrtka pristala platiti kaznu od 15 milijuna dolara. Do suđenja nikada nije došlo jer ga je u prosincu 2025. "potpuno i bezuvjetno" pomilovao američki predsjednik Donald Trump. Tim je pomilovanjem izbjegao potencijalnu zatvorsku kaznu, što mu je omogućilo nastavak poslovnih aktivnosti.

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Novi početak u europskom nogometu na nagovor repera Drakea

Nekoliko mjeseci nakon pomilovanja, Leiweke je započeo s ulaganjima u europski nogomet. S investicijom od preko 100 milijuna eura postao je značajan manjinski vlasnik talijanskog prvoligaša Venezije. Ključnu ulogu u tom poslu imao je reper Drake, koji je Leiwekea, svog poznanika iz Toronta, spojio s talijanskim klubom. Postao je dopredsjednik operativnog odbora, dok je njegova kći Francesca Bodie preuzela funkciju predsjednice kluba. Njegova je namjera pretvoriti Veneziju u stabilnog člana Serie A i izgraditi joj novi stadion, a u međuvremenu je ušao i u vlasništvo engleskog Bolton Wanderersa, što pokazuje njegovu ambiciju širenja poslovanja u Europi.

Hrvatska birokracija ohladila interes za Istru

Rijeka nije prvi hrvatski klub za čije je preuzimanje Leiweke pokazao interes. Prije dolaska na Kvarner, u više je navrata boravio u Puli gdje je pregovarao o preuzimanju većinskog paketa dionica Istre 1961. Ideja je bila da pulski klub postane filijala Venezije, a plan je uključivao i izgradnju novog stadiona. Međutim, odustao je od pregovora zbog sporosti hrvatske birokracije.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Procjena da bi samo za ishođenje potrebnih dozvola trebalo i do tri godine bila je dovoljna da odustane. Zato se okrenuo Rijeci, gdje je projekt nove Kantride u naprednijoj fazi. Izvori bliski Leiwekeu navode kako paralelno istražuje i opcije u Mađarskoj i Sloveniji, tražeći okruženje u kojem može brže realizirati svoje projekte.

(uz korištenje AI-ja)