Tony Popović, australski izbornik hrvatskih korijena, odveo je Australiju do senzacionalne pobjede 2-0 nad Turskom na Svjetskom prvenstvu. Sin je hrvatskih doseljenika iz Sydneyja
Tko je Tony Popović, Hrvat iz Sydneyja koji je srušio Tursku?
Australija je protiv Turske (2-0) ostvarila najneočekivaniji rezultat dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva, a veliki dio zasluga pripada izborniku Tonyju Popoviću (52).
Prepustio je suparniku posjed lopte, zatvorio najopasnije turske igrače i strpljivo čekao prilike iz tranzicije, i kada su se ukazale, Australci su ih iskoristili.
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Tony Popović rođen je 4. srpnja 1973. u Sydneyju, u obitelji hrvatskih doseljenika koji su emigrirali u Australiju. Odrastao je u snažnoj hrvatskoj zajednici zapadnog Sydneyja, a uz australsko posjeduje i hrvatsko državljanstvo.
Karijeru je započeo u Sydney Unitedu, klubu tradicionalno povezanom s hrvatskom zajednicom, a kasnije je nastupao za japansku Sanfrecce Hiroshimu i engleski Crystal Palace, gdje je bio kapetan od 2001. do 2006. Za Australiju je odigrao 58 utakmica i bio dio generacije koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2006.
Kao trener, Popović je najveći uspjeh ostvario s Western Sydney Wanderersima, s kojima je 2014. osvojio Azijsku Ligu prvaka, jedan od najvećih uspjeha u povijesti australskog klupskog nogometa. Vodio je i Perth Glory, Melbourne Victory, turski Karabukspor i grčku Xanthi.
U rujnu 2024. preuzeo je reprezentaciju Australije u teškom trenutku, naslijedio je smijenjenog Grahama Arnolda, a 'socceroosi' su u kvalifikacijama bili pretposljednji u skupini. Umjesto toga, Popović je brzo formirao mladu i gladnu momčad.
- Bez sumnje sam ponosan i potpuno svjestan težine odgovornosti - rekao je tada.
Pobjeda nad Turskom pokazala je da je posao odradio savršeno. Tony Popović više nije samo izbornik Australije, postao je jedna od trenerskih zvijezda Svjetskog prvenstva 2026.
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