Obavijesti

Sport

Komentari 10
SIN HRVATSKIH ISELJENIKA

Tko je Tony Popović, Hrvat iz Sydneyja koji je srušio Tursku?

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Tko je Tony Popović, Hrvat iz Sydneyja koji je srušio Tursku?
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Tony Popović, australski izbornik hrvatskih korijena, odveo je Australiju do senzacionalne pobjede 2-0 nad Turskom na Svjetskom prvenstvu. Sin je hrvatskih doseljenika iz Sydneyja

Admiral

Australija je protiv Turske (2-0) ostvarila najneočekivaniji rezultat dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva, a veliki dio zasluga pripada izborniku Tonyju Popoviću (52).

Prepustio je suparniku posjed lopte, zatvorio najopasnije turske igrače i strpljivo čekao prilike iz tranzicije, i kada su se ukazale, Australci su ih iskoristili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! VIDEO
USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Tony Popović rođen je 4. srpnja 1973. u Sydneyju, u obitelji hrvatskih doseljenika koji su emigrirali u Australiju. Odrastao je u snažnoj hrvatskoj zajednici zapadnog Sydneyja, a uz australsko posjeduje i hrvatsko državljanstvo.

VREMENSKA DRAMA U KANSASU Engleska bježi od tornada uoči prve utakmice SP-a s Hrvatskom
Engleska bježi od tornada uoči prve utakmice SP-a s Hrvatskom

Karijeru je započeo u Sydney Unitedu, klubu tradicionalno povezanom s hrvatskom zajednicom, a kasnije je nastupao za japansku Sanfrecce Hiroshimu i engleski Crystal Palace, gdje je bio kapetan od 2001. do 2006. Za Australiju je odigrao 58 utakmica i bio dio generacije koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2006.

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Foto: Simon Fearn/REUTERS

Kao trener, Popović je najveći uspjeh ostvario s Western Sydney Wanderersima, s kojima je 2014. osvojio Azijsku Ligu prvaka, jedan od najvećih uspjeha u povijesti australskog klupskog nogometa. Vodio je i Perth Glory, Melbourne Victory, turski Karabukspor i grčku Xanthi.

NAVIJAČKO LUDILO VIDEO Pogledajte kako su Turci pratili Mundijal u šest ujutro
VIDEO Pogledajte kako su Turci pratili Mundijal u šest ujutro

U rujnu 2024. preuzeo je reprezentaciju Australije u teškom trenutku, naslijedio je smijenjenog Grahama Arnolda, a 'socceroosi' su u kvalifikacijama bili pretposljednji u skupini. Umjesto toga, Popović je brzo formirao mladu i gladnu momčad. 

- Bez sumnje sam ponosan i potpuno svjestan težine odgovornosti - rekao je tada.

STIGLO OBJAŠNJENJE BiH je zadnja u skupini, a svi su odigrali 1-1. Evo zašto je tako
BiH je zadnja u skupini, a svi su odigrali 1-1. Evo zašto je tako

Pobjeda nad Turskom pokazala je da je posao odradio savršeno. Tony Popović više nije samo izbornik Australije, postao je jedna od trenerskih zvijezda Svjetskog prvenstva 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
PSSST!

Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Evo tko bi mogao postati novi trener Milana, a Arbeloa ide u Fulham?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Evo tko bi mogao postati novi trener Milana, a Arbeloa ide u Fulham?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026