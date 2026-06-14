Tko je Tony Popović, Hrvat iz Sydneyja koji je srušio Tursku?

Australija je protiv Turske (2-0) ostvarila najneočekivaniji rezultat dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva, a veliki dio zasluga pripada izborniku Tonyju Popoviću (52).

Prepustio je suparniku posjed lopte, zatvorio najopasnije turske igrače i strpljivo čekao prilike iz tranzicije, i kada su se ukazale, Australci su ih iskoristili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Tony Popović rođen je 4. srpnja 1973. u Sydneyju, u obitelji hrvatskih doseljenika koji su emigrirali u Australiju. Odrastao je u snažnoj hrvatskoj zajednici zapadnog Sydneyja, a uz australsko posjeduje i hrvatsko državljanstvo.

Karijeru je započeo u Sydney Unitedu, klubu tradicionalno povezanom s hrvatskom zajednicom, a kasnije je nastupao za japansku Sanfrecce Hiroshimu i engleski Crystal Palace, gdje je bio kapetan od 2001. do 2006. Za Australiju je odigrao 58 utakmica i bio dio generacije koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2006.

Foto: Simon Fearn/REUTERS

Kao trener, Popović je najveći uspjeh ostvario s Western Sydney Wanderersima, s kojima je 2014. osvojio Azijsku Ligu prvaka, jedan od najvećih uspjeha u povijesti australskog klupskog nogometa. Vodio je i Perth Glory, Melbourne Victory, turski Karabukspor i grčku Xanthi.

U rujnu 2024. preuzeo je reprezentaciju Australije u teškom trenutku, naslijedio je smijenjenog Grahama Arnolda, a 'socceroosi' su u kvalifikacijama bili pretposljednji u skupini. Umjesto toga, Popović je brzo formirao mladu i gladnu momčad.

- Bez sumnje sam ponosan i potpuno svjestan težine odgovornosti - rekao je tada.

Pobjeda nad Turskom pokazala je da je posao odradio savršeno. Tony Popović više nije samo izbornik Australije, postao je jedna od trenerskih zvijezda Svjetskog prvenstva 2026.