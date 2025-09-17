Tko je Tudorov junak Vlahović? Optužili su ga da je spavao sa suprugom suigrača iz 'orlova'

Srpski napadač Dušan Vlahović, rođen 28. siječnja 2000. godine u Beogradu, veliki je junak hrvatskog trenera Igora Tudora nakon što je zabio dva gola i namjestio onaj za 4-4 u ludoj utakmici prvog kola Lige prvaka između Juventusa i Borussije Dortmund.

Od beogradskog asfalta do zvijezda Partizana

Vlahovićeva obitelj, otac Miloš i majka Slađana, preselila se s Kosova i Metohije u Beograd prije njegovog rođenja, gdje je Dušan odrastao uz mlađu sestru Anđelu. Od malih nogu pokazivao je strast prema sportu, a nogomet je ubrzo postao njegov životni poziv. Prve korake napravio je u školi nogometa Altina Zemun, gdje je njegov talent bio toliko očit da je redovito igrao protiv starijih dječaka

S 14 godina pridružio se omladinskom pogonu Partizana, kluba za koji je navijao od djetinjstva. Njegov uspon bio je strelovit. Već s 15 godina potpisao je prvi profesionalni ugovor, a 2016. godine, sa samo 16 godina, debitirao je za prvu momčad, postavši najmlađi debitant u povijesti kluba.

Ubrzo je postao i najmlađi strijelac, a njegove izvedbe, koje su podsjećale na igru njegovog idola Zlatana Ibrahimovića, privukle su pažnju europskih skauta. S Partizanom je osvojio naslov prvaka Srbije i dva nacionalna kupa, najavivši dolazak nove zvijezde.

Talijanska avantura: Fiorentina i transfer u Juventus

Godine 2018., na svoj 18. rođendan, Vlahović je potpisao za talijansku Fiorentinu. Prelazak u Serie A, ligu poznatu po taktički besprijekornim obranama, predstavljao je ogroman izazov. Početak nije bio lak; prilagodba na novu kulturu, jezik i stil nogometa zahtijevala je vrijeme i strpljenje. Ipak, Vlahović je napornim radom i upornošću pretvorio početne poteškoće u trijumf.

Njegova eksplozija dogodila se u sezoni 2020./21., kada je postigao 21 gol i zasluženo osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača Serie A. Postao je jedan od najtraženijih napadača u Europi, a u siječnju 2022. godine Juventus je osigurao njegov potpis u transferu vrijednom 70 milijuna eura, uz dodatne bonuse.

Zaduživši dres s brojem 7, koji je prije njega nosio Cristiano Ronaldo, pritisak je bio golem. Odgovorio je na najbolji mogući način, golom na debiju protiv Hellas Verone i golom nakon samo 33 sekunde u svom prvom nastupu u Ligi prvaka. U svibnju 2024. godine postigao je jedini gol u finalu Kupa Italije protiv Atalante, donijevši Juventusu trofej i osiguravši svoj prvi pehar sa "Starom damom".

Turbulentno razdoblje i odnos s Igorom Tudorom

Unatoč sjajnom početku, Vlahovićev boravak u Torinu obilježile su i oscilacije u formi, problemi s ozljedama te napet odnos s dijelom navijača koji su mu u jednom trenutku zviždali. Dolazak hrvatskog trenera Igora Tudora na klupu Juventusa donio je novu nadu. Tudor je od prvog dana javno iskazivao povjerenje u Vlahovića, opisujući ga kao "izuzetno snažnog igrača" sa svim kvalitetama svjetske klase.

Tudorova napadačka filozofija i formacija 3-5-2, koja se oslanja na fizičku snagu i direktnost, pokazala se pogodnijom za Vlahovićev stil igre. Iako ga je hvalio zbog odlučnosti i gladi za golovima, Tudor mu je uputio i konstruktivnu kritiku, savjetujući ga da prestane trošiti energiju na rasprave sa sucima. Podrška i taktičke prilagodbe hrvatskog stručnjaka pomogle su Vlahoviću da počne vraćati samopouzdanje i formu.

Skandali koji su potresli javnost

Vlahovićeva karijera nije prošla bez kontroverzi koje su punile medijske stupce i izazivale burne reakcije javnosti. Tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, pojavile su se glasine o navodnoj aferi između Vlahovića i supruge njegovog suigrača iz reprezentacije, golmana Predraga Rajkovića.

Ove su optužbe izazvale potres unutar srpske svlačionice. Vlahović je bio prisiljen javno istupiti i oštro demantirati navode, nazivajući ih "apsurdnima" i zlonamjernim pokušajem destabilizacije momčadi uoči ključne utakmice. Istaknuo je da su takve priče djelo frustriranih pojedinaca koji rade protiv nacionalnog interesa.

Incident u hotelu

Početkom 2025. godine, Vlahović se ponovno našao u središtu skandala. Mediji su izvijestili o incidentu u jednom hotelu gdje je navodno bio u društvu pet eskort dama, a u javnost su procurile i snimke nadzornih kamera. Ovaj događaj izazvao je veliku pažnju i, prema navodima, potaknuo internu istragu unutar Juventusa kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Sve to Vlahovića čini polarizirajućom figurom u nogometu. Iako je njegov talent neupitan, jasno je kako je ponekad sam sebi najveći neprijatelj.

