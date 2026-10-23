Tko je Vincent Kompany? Trener Bayerna bio je kapetan Cityja, iznenada je završio u bolnici

Trener Josipa Stanišića u Bayernu, Vincent Kompany (40) našao se na naslovnicama nakon što je njemački Bild objavio informaciju da je belgijski stručnjak u petak kolima hitne pomoći prevezen u minhensku bolnicu zbog komplikacija izazvanih teškom virusnom infekcijom.

Vincent Jean Mpoy Kompany rođen je 10. travnja 1986. u Uccleu, općini u regiji Bruxellesa, u obitelji majke Belgijke i oca Kongoanca. Nogometni put započeo je u omladinskom pogonu Anderlechta, a za seniorsku momčad debitirao je već sa 17 godina pod vodstvom trenera Huge Broosa.

Foto: Angelika Warmuth

Već u prvoj seniorskoj sezoni nametnuo se kao stup obrane, osvojio naslov belgijskog prvaka i s nepunih 18 godina ponio prestižnu nagradu za najboljeg igrača belgijske lige. S Anderlechtom je u tri sezone osvojio dva naslova prvaka, a unatoč interesu engleskih velikana poput Chelseaja i Manchester Uniteda, 2006. je kao 20-godišnjak potpisao za njemački Hamburger SV za tadašnji klupski rekord od oko sedam milijuna funti. U Bundesligi ga je teška ozljeda Ahilove tetive usporila, no borbeni karakter privukao je pažnju s Otoka.

Ikona i vođa Manchester Cityja

Prijelomni trenutak njegove karijere dogodio se u ljeto 2008. godine, kada je za samo šest milijuna funti prešao u Manchester City, tek desetak dana prije nego što je klub preuzeo šeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. U eri kada su na Etihad stizale stotine milijuna eura i najveće svjetske zvijezde, Kompany je postao kapetan, lider i srce novog Cityja.

U Manchesteru je proveo 11 sezona, od kojih je u osam nosio kapetansku traku. Kao vođa momčadi predvodio je klub do četiri naslova prvaka Premier lige (2012., 2014., 2018., 2019.), dva FA kupa i četiri Liga kupa. Njegov gol glavom protiv Manchester Uniteda u travnju 2012. te spektakularna "bomba” iz daljine protiv Leicestera u svibnju 2019. smatraju se dvama najvažnijim pojedinačnim trenucima u modernoj povijesti kluba. Za City je odigrao 360 službenih utakmica, a ispred stadiona Etihad danas stoji njegova brončana statua.

Foto: Jason Cairnduff

Za reprezentaciju Belgije nastupio je 89 puta, također bio dugogodišnji kapetan te je s "crvenim vragovima” osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Govori nekoliko jezika

Ono po čemu se Kompany oduvijek razlikovao od većine profesionalnih nogometaša bila je iznimna erudicija i predanost obrazovanju. Govori nekoliko jezika, a dok je igrao na najvišoj premierligaškoj razini, pet je godina izvanredno studirao te 2017. uspješno diplomirao i stekao titulu magistra poslovnog upravljanja (MBA) na prestižnom Alliance Manchester Business Schoolu.

Igračku karijeru završio je ondje gdje je i počeo, u Anderlechtu, gdje je 2019. u početku bio igrač-trener, da bi se 2020. potpuno posvetio trenerskom poslu. Nakon dvije stabilne sezone u Belgiji, 2022. je preuzeo engleski Burnley. U prvoj sezoni preokrenuo je tradicionalni stil kluba u atraktivan, posjedom vođen nogomet te osvojio Championship s impresivnih 101 osvojenim bodom. Iako je iduće sezone Burnley ispao iz Premier lige, Kompanyjev taktički rukopis i autoritet impresionirali su europsku elitu.

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Neočekivano preuzeo Bayern

U ljeto 2024. uprava Bayerna povukla je hrabar potez i povjerila mu klupu bavarskog velikana. U Münchenu je brzo uspostavio red, vratio napadački i agresivan presing te stabilizirao momčad. U njegovu sustavu važnu ulogu na desnoj strani i na stoperskim pozicijama ima i Josip Stanišić, kojeg Kompany iznimno cijeni zbog taktičke discipline i polivalentnosti.

Poznat kao radoholičar koji ne posustaje, Kompany je proteklog tjedna ignorirao prve simptome teškog virusa kako bi vodio momčad u prvenstvu i Ligi prvaka, što je na koncu dovelo do iscrpljenosti i hospitalizacije o kojoj pišu njemački mediji.

Foto: Angelika Warmuth