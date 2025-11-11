Tko je Vlatko Vučetić? Čovjek iz sjene zaslužan za Modrićevu dugovječnost: 'Odradi i zarez'

Vlatko Vučetić (51) prije nekoliko je mjeseci radio s prvom momčadi Dinama, prvenstveno na testiranjima, no to više nije slučaj. Iz Maksimira kažu kako nije točno da je dobio otkaz te kako će nastaviti savjetodavno s mlađim uzrastima. Njegova druga, daleko poznatija uloga jest ona u kojoj već više od desetljeća ispisuje povijest.

Vučetić je, naime, osobni trener Luke Modrića, znanstvenik i stručnjak kojem kapetan hrvatske reprezentacije i legenda Real Madrida duguje velik dio nevjerojatne sportske dugovječnosti. Tko je, dakle, izvanredni profesor s Kineziološkog fakulteta koji čuva tijelo jednog od najvećih nogometaša današnjice?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kondicijski trener Vlatko Vučetić otkriva tajne treninga s Lukom Modrićem 'Vjerujemo si' | Video: KanalRi

Od atletske staze do znanstvenog laboratorija

Iako je danas sinonim za kondicijsku pripremu, put Vlatka Vučetića do vrha struke nije bio pravocrtan. Odrastao je u sportskoj obitelji; sestra Elizabeta bila je jugoslavenska rekorderka u plivanju, a i sam se uspješno bavio plivanjem i atletikom, postavši juniorski prvak Hrvatske na 5000 i 10.000 metara. Zanimljivo, prvi akademski izbor bilo mu je naftno inženjerstvo, no nakon vojske shvatio je da je njegova prava strast sport.

Upisao je Kineziološki fakultet u Zagrebu, gdje je briljirao kao jedan od najboljih studenata. Već tijekom studija, s grupom kolega pokrenuo je Sportsko-dijagnostički centar, kojem je danas na čelu. Kao izvanredni profesor i doktor znanosti, postao je jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za procjenu energetskih kapaciteta sportaša, a kroz njegov je laboratorij prošlo stotine vrhunskih sportaša iz više od 50 sportova.

Zagreb: Vlatko Vučetić, privatni trener Luke Modrića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Operacija "Modrić": Tajna formula za besmrtnost

Suradnja koja ga je proslavila započela je 2014., uoči Svjetskog prvenstva u Brazilu. Luka Modrić, koji je s reprezentacijom dolazio na testiranja na KIF, poslušao je preporuku i kontaktirao Vučetića s tri jasna cilja: smanjiti rizik od ozljeda, podići razinu tjelesne spreme i, ako je moguće, produžiti karijeru do 36. godine. Danas, dok Modrić i u 41. godini dominira terenima, jasno je da su ciljevi ne samo ispunjeni, već i premašeni.

Njihova suradnja funkcionira uglavnom na daljinu. Vučetić iz Zagreba svakodnevno šalje Modriću detaljne programe treninga, a kapetan "vatrenih" ih bespogovorno izvršava. Godišnje odradi između 350 i 360 takvih individualnih treninga.

- Luka i zarez odradi. Ako je napisano šest ponavljanja, toliko ih se i radi - ističe Vučetić, naglašavajući Modrićevu nevjerojatnu radnu etiku i disciplinu.

Fokus je na prevenciji, mišićnoj izdržljivosti i elastičnosti, pri čemu Vučetić inzistira na radu s elastičnim gumama umjesto teških utega. Cilj je stvoriti "gepardsku" mobilnost, ključnu za brze promjene pravca. Rezultat? Modrić godinama nije imao ozbiljniju mišićnu ozljedu.

Zagreb: Vlatko Vučetić, profesor i kondicijski trener | Foto: Igorr Soban/PIXSELL

Filozofija uspjeha

Vučetić uspjeh u sportu temelji na osam ključnih komponenti: zdravstvenom statusu i stilu života, morfologiji, motorici, motoričkim znanjima, energetici, karakteru, kognitivnim sposobnostima i socioekonomskom okruženju. Za Modrića tvrdi da je u svim segmentima optimalan, a posebno ističe njegovu "šahovsku sposobnost" predviđanja poteza unaprijed.

Njegova mantra glasi: "Svaka stanica u našem tijelu je lijena bitanga, teži ugodi. Na nama je da je dovodimo u nekomfornu situaciju kako bi se prilagodila." Upravo tu filozofiju pokušao je implementirati i u Dinamu, gdje je stigao u ljeto 2025. kao u jeku promjene stožera i dolaska Marija Kovačevića.

Zagreb: Vlatko Vučetić, privatni trener Luke Modrića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vlatko Vučetić ostaje jedan od najcjenjenijih hrvatskih stručnjaka. Njegov rad nije samo "sol i papar" Modrićevoj karijeri, kako skromno kaže, već ključni sastojak koji je omogućio nogometnom maestru da prkosi vremenu i ispisuje neke od najljepših stranica sporta.