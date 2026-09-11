Tko je voditeljica kojoj je lani pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Javio joj se i Baturina

Voditeljici Kate Scott lani je pukla haljina u prijenosu uživo na CBS Sportsu! Usred prijenosa Lige prvaka pokazala je profesionalnost i smirenost, što je oduševilo gledatelje. Inače je riječ o jednoj od najpopularnijih sportskih voditeljica
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Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) bio je gost u studiju američke televizijske kuće CBS Sports.
| Foto: Screenshot/Fifa
Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) bio je gost u studiju američke televizijske kuće CBS Sports. |
Foto: Screenshot/Fifa
Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) bio je gost u studiju američke televizijske kuće CBS Sports.
| Foto: Screenshot/Fifa
'Vatreni' je bio igrač utakmice u pobjedi Coma 4-1 protiv RB Leipziga u prvom kolu Lige prvaka.
| Foto: CBS/Instagram/Screenshot
A voditeljica Kate Scott (45) ga je pitala kojem se suparniku najviše veseli u Ligi prvaka.
| Foto: Screenshot/Fifa
Baturina je potvrdio kako je to Barcelona, koja po njemu u ovom trenutku igra najljepši nogomet na svijetu.
| Foto: Screenshot/Fifa
Scott je jedna od najpoznatijih nogometnih voditeljica, a prošle godine joj se jednom usred prijenosa dogodio incident s haljinom.
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Naginjala se preko stola kako bi pozdravila kolege u studiju, a u jednom trenutkoj samo joj je popucala haljina.
| Foto: cbs
Gledatelji su ostali u šoku, a mnogi su se zapitali: tko je zanosna voditeljica koja je i u neugodnoj situaciji ostala pribrana poput vrhunskog profesionalca?
| Foto: cbs
Scott je pokazala nevjerojatne reflekse, munjevito prekrila rukom poderotinu i kroz smijeh uzviknula: "Oh! Upravo mi je pukla haljina!"
| Foto: cbs
Njezini kolege nisu se mogli suzdržati te su prasnuli u smijeh.
| Foto: NBC
Micah Richards, i sam poznat po sličnim nezgodama s odjećom u eteru, dobacio je u šali: "Isteži se malo, Kate!", aludirajući na vlastite probleme s pucanjem odijela
| Foto: NBC
A Thierry Henry nekoliko je puta bacio pogled na voditeljicu.
| Foto: NBC
Unatoč neugodnoj situaciji i smijehu u studiju, Scott je ostala potpuno pribrana. Dok je jednom rukom pridržavala haljinu, drugom je nastavila profesionalno voditi emisiju i najaviti sljedeće priloge.
| Foto: CBS
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
No, tko je zapravo Kate Scott? Rođena je kao Kate Giles 8. rujna 1981. u Manchesteru i velika je navijačica Manchester Uniteda. Njezin put do vrha sportskog novinarstva bio je sve samo ne tipičan.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Sa 17 godina preselila se u Španjolsku, gdje je završila srednju školu i naučila španjolski.
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Kasnije je diplomirala europske jezike na Sveučilištu Salford, a znanje je usavršavala i na sveučilištima u Francuskoj i Njemačkoj. Danas tečno govori engleski, španjolski, francuski i njemački, što joj je otvorilo vrata vodećih svjetskih medijskih kuća.
| Foto: Screenshot/Fifa
Karijeru je započela na njemačkom Deutsche Welleu, zatim je prešla na CNN, a međunarodnu slavu stekla je na Fox Sportsu, gdje je vodila prijenose Svjetskog prvenstva za žene te utakmice Lige prvaka i Europske lige.
| Foto: Screenshot/Fifa
Kada je CBS Sports 2020. preuzeo prava za Ligu prvaka u SAD-u, upravo je ona bila njihov prvi i jedini izbor za voditeljicu emisije "UEFA Champions League Today".
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Iako je kemija u studiju najčešće pozitivna, nije uvijek sve idilično. Prošle sezone, njezin kolega Jamie Carragher našao se na meti kritika zbog neprimjerene šale na račun njezine vjernosti suprugu, bivšem boksaču Maliku Scottu.
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Nakon utakmice Arsenala i Porta, Carragher je odjenuo dres Arsenala, a kada je Scott, kao navijačica Manchester Uniteda, odbila učiniti isto uz objašnjenje da je "lojalna", Carragher je dobacio: "Ne Maliku".
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
U studiju je nastao muk, a šokirana voditeljica ga je upitala: "Kako to uopće možeš reći?".
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto instagram
Njezin suprug, koji trenira boksača Deontaya Wildera, javno je prozvao Carraghera "drskim" i zaprijetio mu da će se "pojaviti u fizičkom obliku" ako ponovno uzruja njegovu suprugu.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Carragher se kasnije ispričao, a Scott je iduću večer profesionalno smirila situaciju, iako je kasnije u jednom intervjuu priznala da ju je komentar "jako povrijedio".
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Screenshot/Fifa
Dugogodišnjim gledateljima možda je poznatija pod prezimenom Abdo, koje je nosila tijekom braka s Ramtinom Abdolmajidom od 2010. do 2016. godine.
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
U rujnu 2024. godine udala se za bivšeg američkog boksača Malika Scotta i uzela njegovo prezime.
| Foto: Screenshot/Fifa
Foto instagram
Foto Screenshot/Fifa
A supružnici su zajedno posjetili i Hrvatsku u lipnju prošle godine.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Screenshot/Fifa
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto instagram
Foto instagram