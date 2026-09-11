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Tko je voditeljica kojoj je lani pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Javio joj se i Baturina

Voditeljici Kate Scott lani je pukla haljina u prijenosu uživo na CBS Sportsu! Usred prijenosa Lige prvaka pokazala je profesionalnost i smirenost, što je oduševilo gledatelje. Inače je riječ o jednoj od najpopularnijih sportskih voditeljica
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Tko je voditeljica kojoj je lani pukla haljina u emisiji Lige prvaka? Javio joj se i Baturina
Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) bio je gost u studiju američke televizijske kuće CBS Sports. | Foto: Screenshot/Fifa
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Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) bio je gost u studiju američke televizijske kuće CBS Sports. | Foto: Screenshot/Fifa
Komentari 6

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