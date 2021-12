Željko Kopić (44) vodit će Dinamo u nedjeljnom derbiju protiv Hajduka. I poslije toga, do kraja polusezone, odnosno do trenutka kada na Maksimiru pronađu trenera na duže staze jer Kopić je prijelazno rješenje nakon ostavke Damira Krznara.

Dinamovo okruženje ovom rođenom Osječaninu dobro je poznato jer u mlađim je danima bio u Dinamovim mlađim uzrastima, a u travnju prošle godine postao je voditelj Dinamove omladinske škole.

- Bio sam četiri godine u kadetima i juniorima Dinama, tamo sam stekao status mladog reprezentativca i na to sam ponosan. A nekoliko puta bio sam vrlo blizu Dinamu, prije godinu i pol dana ta suradnja se i ostvarila. Radim s dobrim timom ljudi, s velikim brojem kvalitetnih mladih igrača i mogu reći da sam u ovom trenutku ispunjen i zadovoljan.

Trenerski je krenuo u nogometnoj školi Hrvatskog dragovoljca u kojem je kasnije postao i pomoćnik. Prvi samostalni posao imao je u krapinskom Zagorcu, potom je preuzeo Segestu, a onda i Lučko u Prvoj HNL. Prošao je i Cibaliju, Zagreb, a najbolje rezultate ostvarivao je sa Slaven Belupom. Nagrada je stigla iz Splita kada ga je zvao Hajduk čiji je trener postao 2017., ali nije izdržao ni godinu dana.

- Od ovog trenutka najveći sam vojnik i navijač ovog kluba. Ponosan sam na grad u kojem sam rođen i na klub u kojem sam igrao, a vjerujem da ću biti ponosan i na ono što sam napravio - rekao je Kopić tada na predstavljanju.

U Splitu je u desetak mjeseci proživio dosta toga; nakon poraza od Rudeša popričao je s Torcidom na stadionu.

- Momci, nije da se netko od igrača ovdje ne trudi, da ne želi igrati, jednostavno, glava im je van svih stanja. Imamo problem u svlačionici - govorio navijačima na što su mu replicirali:

- Treneru, vaš je posao da sredite svlačionicu - i ispratili ga pljeskom.

- Imao sam potrebu iskomunicirati nekoliko stvari s navijačima. Došli su opet u velikom broju, dali su nam podršku, razmijenili smo nekoliko riječi - objasnio je kasnije.

A kasnije je završio na Hitnoj u KBC-u Split, malo uoči konačnog otkaza, zbog pritiska u prsima i završio je na pretregama.

Prvo je tadašnji predsjednik Jasmin Huljaj stao iza njega i objavio da ostaje trener, ali u međuvremenu je Kopić otišao na sastanak s Igorom Štimcem, što nije smatrao nekim značajnijim problemom, ali kad je to došlo do navijača, na koncu i predsjednika, sve je puklo.

- Živio sam Hajduk deset mjeseci najintenzivnije moguće, a rastanak je također bio upravo takav. Hvala predsjedniku Huljaju i cijelom klubu, mišljenja sam da je rastanak najbolje rješenje.

Već mjesec dana kasnije preuzeo je ciparski Pafos i tamo se zadržao godinu dana nakon što je klub ostavio u ligi. Trenerski preferira Liverpoolov stil nogometa.

- Visoka količina energije, dobivanje duela, igra prema naprijed i igranje na nepostavljenu obranu protivnika. I rješavanje situacije jedan na jedan. To je ujedno i ono kako ja vidim nogomet. Liverpool momčad gradi dugo, dovode sustavno igrače koji im odgovaraju po svom profilu njihovim željenim zahtjevima. To je vrlo interesantno.

O Dinamovoj školi govorio je samo najbolje.

- Mijenjaju se direktori, mladi dolaze i odlaze, mijenja se čak i metodologija treninga, ali taj Dinamov "DNK“, ta struktura, ostaju nepromijenjeni. U zadnjih 10 do 15 godina i u Europi i u cijelom svijetu zahtjevi su narasli, a sjajno je da Dinamova škola uspijeva pratiti te zahtjeve. Naravno, jedna je generacija igrača malo bolja, druga malo sabija, ali i u toj nominalno slabijoj postoje dva-tri ekstra potencijala na koje možete računati. Dakle, ne postoje upitnici hoće li i u budućnosti biti novih mladih kvalitetnih igrača za prvu momčad i reprezentaciju. U igračima 2007., 2008. i 2009. godišta imamo ozbiljan potencijal. Nadalje, na moju ideju Uprava nam je omogućila investiciju u najmodernije kamere, "artificial intelligence“ sustav za sve generacije u školi, najnoviji GPS, sustave za analizu utakmica... No, onaj dio u kojem mi zaostajemo za ozbiljnim europskim sustavima su uvjeti za rad, bilo da govorimo o infrastrukturi, internatu, o stadionu s popratnim sadržajima, ali to je već puno puta ispričana priča. Uprava i cijeli klub na tom planu daju maksimum u odnosu na ono što možemo - rekao je pa pohvalio te ljude iz kluba.

- Cijeli su dan na stadionu, rade. Nema utakmice na kojoj nisu predsjednica Uprave Vlatka Peras ili ostali članovi Uprave... Isto, primjerice, vrijedi i za sportski sektor, svi znaju za svakog mladog igrača, za dijete 2008. ili 2009. godišta. Dinamo je jednostavno stvorio ozbiljan sustav koji funkcionira na iznimno visokoj razini. I to osjetite kad, primjerice, dođete u inozemstvo. Kad dođete u goste Feyenoordu, Villarrealu, odmah vidite koliko to ljudi poštuju, odmah osjetite u svakoj komunikaciji i na svakom koraku, odmah vidite kako je posebna dimenzija kad se pojavi predsjednik Mirko Barišić.