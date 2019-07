Tko nasljeđuje Modrića? Trojica 'redsa' bore se s CR i Messijem

Nakon liste trenera koji konkuriraju za najbolje na svijetu u prošloj sezonu, Fifa je objavila i desetoricu igrača nominiranih za nagradu The Best, nagradu koju dodjeljuju najboljem na svijetu. Prošle godine pobjednik je bio Luka Modrić, a on sada, nakon lošije sezone, nije među nominiranima.

Ne samo on, među desetoricom najboljih nema niti jednog igrača Real Madrida iza kojeg je sezona za zaborav. Zapravo, tu je Eden Hazard, ali on je svoju nominaciju zaslužio sjajnom sezonom u Chelseaju s kojim je osvojio Europsku ligu. Najviše igrača, čak tri ima osvajač Lige prvaka, Liverpool.

Nominirani za najboljeg igrača prošle sezone su:

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

Frenkie de Jong (Barcelona/Nizozemska)

Matthijs de Ligt (Juventus/Nizozemska)

Eden Hazard (Real Madrid/Belgija)

Harry Kane (Tottenham/Engleska)

Sadio Mane (Liverpool/Senegal)

Kylian Mbappé (PSG/Francuska)

Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipat)

Virgil van Dijk (Liverpool/Nizozemska)

Najboljeg igrača svijeta izabrat će svojim glasovima navijači (25%), ostalih 75 posto daju glasovi kapetana i izbornika svih reprezentacija svijeta, te po jedan novinar iz svake Fifine članice. I izbornici i kapetani smiju glasovati za kolege iz reprezentacije ili kluba, jedino ne smiju sami za sebe.