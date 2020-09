Tko prijeti Hajduku: Neništivi Falcao, sin razmetni Turan...

Hajduk će u 3. pretkolu Europske lige igrati u gostima kod Galatasaraya koji je pobijedio Neftči 2-1. Trener Splićana Hari Vukas tako se vraća u klub gdje je bio pomoćni trener, a mi vam otkrivamo sve o njima...

<p>Na ofenzivnom veznom Wesley Sneijder, iza njega Felipe Melo i Eboue, a u napadu Didier Drogba i Burak Yilmaz. Ili ako ćemo još malo unazad. U vezi tada talentirani Arda Turan i Brazilac Elano, naprijed Milan Baroš, Harry Kewell i Jo. Na svu sreću, Hajduk neće igrati pored navedenih igrača. Ovo je bio samo kratki prikaz što je <strong>Galatasaray</strong> bio u posljednjih desetak godina.</p><p>Turski velikan pobijedio je Neftči iz Bakua 3-1 i plasirao se u 3. pretkolo Europske lige gdje će igrati protiv <strong>Hajduka</strong>. A što Splićane zapravo čeka?</p><p>Ne treba ni govoriti o veličini ovog kluba. Dovoljno je pogledati u vitrinu. Osvojena 22 turska prvenstva, 18 Kupova, jedna Kup Uefa. No daleko je to od one turske mašinerije koja je godinama tjerala strah u kosti klubovima diljem Europe. Prošlu sezone su u turskom prvenstvu završili na razočaravajućem šestom mjestu pa su se morali zadovoljiti drugim pretkolom Europske lige.</p><p>Na papiru je to i dalje moćna momčad, ali problem je što je većina tih moćnih aktera s papira već u poznim nogometnim godinama. Jedan od njih je nekadašnja velika zvijezda <strong>Arda Turan</strong> (33) koji se vratio u Galatu nakon devet godina. No daleko je to od onog igrača što je nekada bio. U posljednje tri godine odigrao je samo 40 utakmica uz dva gola i četiri asistencije i najbolje igračke godine prosuo u vjetar, a nekada je bio toliko moćan pa je i velika Barcelona 2015. godine izdvojila za njega 34 milijuna eura Atletico Madridu.</p><p>I to je jedino što se pamti u vezi tog transfera. Ove godine mu je istekao ugovor, a za Katalonce je odigrao samo 55 utakmica. Bilo je to razdoblje njegovog naglog pada kada se više provlačio po noćnim klubovima i sudovima. Pokušao je oživjeti svoju karijeru u Istanbul Basaksehiru, a onda po isteku ugovora ipak se vratio u Galatasaray.</p><p>Tu je i kolumbijski tigar <strong>Radamel Falcao</strong> (34) koji je prošle godine došao iz Monaca. Zabio deset golova u 16 utakmica prošle sezone što je solidna statistika, ali Turci su očekivali jako puno od njega pa su mu sukladno tome dali i basnoslovnu plaću. Njegovi golovi i osvojeno šesto mjesto u prošloj sezoni ipak nisu pokrili taj trošak pa su ga čelnici poželjeli prodati. Iako je u 34. godini, to je i dalje Falcao. Ne treba trošiti puno riječi o njemu. Igrao je u Portu, Atletico Madridu, Chelseaju, Unitedu, a prije samo tri godine odveo je Monaco do polufinala Lige prvaka.</p><p>Cijela momčad ukupno vrijedi 72,68 milijuna eura, a najskuplji su - stoperi. To dovoljno govori o njima. Marcao vrijedi 5,5 milijuna eura, Luyinduma pet, a najskuplji je lijevi bek Marcelo Saracchi koji uopće nije njihov igrač. Stigao je na posudbu iz Leipziga. Tu je i nama dobro poznati Nigerijac Etebo kojeg najviše pamtimo po autogolu sa Svjetskog prvenstva iz Rusije te opasni Mbaye Diagna koji je Azerbajdžancima utrpao dva gola.</p><p>Zaštitna ikona kluba je urugvajski golman Fernando Muslera (34) koji je u Galatu došao prije devet godina, no neće ga biti protiv Splićana zbog ozljede. Tu je i Alžirac Sofiane Feghouli koji je oduševio na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu što mu je i donijelo transfer u Valenciju pa onda i u West Ham. Ne smijemo zaboraviti ni bivšeg igrača Liverpoola i nizozemskog reprezentativca <strong>Ryana Babela</strong> koji je došao prije dva mjeseca.</p><p>Desetka i glavni razigravač momčadi je Younes Belhanda (30), čovjek koji je prije devet godina osvojio francusko prvenstvo s Montpellierom i bio jedan od najtalentiranijih francuskih igrača. A upravo je on igrač oko kojeg se vrti sve.</p><p>Legendarni Fatih Terim (67) koristi formaciju 4-2-3-1, a Francuz se u takvoj formaciji nalazi na poziciji osmice. Feghouli je taj kojeg Terim koristi na ofenzivom veznom, a lijevo mjesto u prednjoj trojci drži Arda Turan.</p><p>Ovako je to izgledalo protiv Gaziantepa u turskom prvenstvu: Ozturk; Saracchi, Marcao, Luyindama, Elabdellaoui; Antalyali, Belhanda; Kilinc, Feghouli, Turan; Falcao.</p><p>To je možda i najjača postava koju Terim ima na raspolaganju, no protiv Neftčija je odmarao nekoliko igrača. Možda je i tu prilika za Hajduk?</p><p>Galatasaray je posljednju sezonu završio je na razočaravajućem šestom mjestu, a u posljednjem desetljeću su uz pet naslova bili četvrti, šesti i osmi. U Ligi prvaka igrali su u posljednje dvije sezone, a ovogodišnji izostanak veliki je financijski udarac za klub.</p><p>Naravno, Turci su ogromni favoriti protiv Hajduka, još uz to i što se igra u Istanbulu, ali ne može se reći da Splićani nemaju šanse. Držali su Inter i Everton na konopcima, pa zašto onda ne bi i Galatasarayu zaprijetili? Teško je uspoređivati tadašnje sastave Hajduka s današnjim. No za pobjedu protiv turskog velikana potrebno je nekoliko stvari. Hajduk mora odigrati izvan svojih mogućnosti te uz to imati dosta sreće uz indisponirani Galatasaray. Ali nakon onakve predstave protiv Renove teško je očekivati neko čudo.</p><p>No, tko zna, možda Hari Vukas ima neku formulu? Bio je pomoćnik Igoru Tudoru za vrijeme njegovog desetomjesečnog mandata na Turk Telekom Areni. Možda će izvući neki adut iz rukava, a Hajduk doći do senzacije.</p><p>Taj susret se igra 24. rujna.</p>