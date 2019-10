'Tko šljivi' provjere: Isključili VAR pa stavili puniti mobitel...

Iako VAR i nije tolika novost na nogometnim terenima i do sada je uveden u sve jače europske lige, kako nacionalne, tako i međunarodne, tehnološki pomoćnik i dalje nije uspio potpuno "očistiti" sudačke pogreške. Ipak, u velikom broju slučaja je, već ove sezone, spriječio suce da naprave velike pogreške.

Pomoć VAR-a zatražio je i sudac iz Saudijske Arabije, no pomoć nije mogao dobiti zbog bizarnog razloga.

Naime, glavni sudac na nedavno odigranoj utakmici između Al-Nassra i Al-Fateha je u jednom trenutku želio pogledati snimku sumnjive situacije. Međutim, bio je privremeno onemogućen u tome.

U obavljanju dužnosti spriječio ga je kolega koji je isključio VAR uređaj iz struje kako bi oslobodio utičnicu i tako mogao napuniti svoj mobitel.

🇸🇦 In a Saudi League match between Al-Nassr and Al-Fateh, VAR wasn’t working for some strange reason...



Turns out that one of workers at the stadium had unplugged the VAR device so that he could charge his phone instead 📱😂 pic.twitter.com/vpR96HtD0f