Tko su brončani hrvatski plivači koji su napravili senzaciju?

Hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom.

U jutarnjim kvalifikacijama hrvatski kvartet je ukupno ostvario treće vrijeme, a tadašnjih 3:13.06 predstavljalo je novo najbolje hrvatsko vrijeme u povijesti. U finalu su hrvatski plivači bili gotovo dvije sekunde brži te im je sjajnih 3:11.08 donijelo brončanu medalju.

Foto: Gonzalo Fuentes

No, tko su hrvatski junaci?

Jere Hribar je rođen u Splitu 19. siječnja 2004. godine. Od jesen 2022. pohađa koledž na Državnom sveučilištu Louisiana u SAD-u i natječe se za plivački tim LSU Tigers. Na Europskom prvenstvu u plivanju na kratkim bazenima u Lublinu prošle godine osvojio je tri medalje: zlato na 50 m slobodno, srebro na 100 m slobodno i broncu u hrvatskoj štafeti 4 × 50 m slobodno.

Foto: privatna arhiva

Vlaho Nenadić je pak 20-godišnji Dubrovčanin, član Plivačkog kluba Jug u Rijeci ove godine plivao 48,23, što mu je donijelo 890 bodova na rang-listi World Aquaticsa i novi hrvatski mlađeseniorski rekord. Nadmašio je prijašnji rekord koji je od 2024. držao Jere Hribar (48,38). Prije dvije godine Nenadić je bio juniorski doprvak Europe na 100 metara.

Foto: David Damnjanovic/DeFodi Images/

Plivač PK Olimp, Zabočanin Vili Sivec, najbolji je pak zagorski sportaš u trećem desetljeću ovog stoljeća. Vili je hrvatski rekorder na 200 leptir i jedan od vodećih hrvatskih plivača. Protekle je četiri godine proveo na sveučilištu Bakersfield gdje je iznimno napredovao, postao hrvatski rekorder, najbolji plivač sveučilišta i apsolutni prvak Amerike na 200 leptir.

Foto: Baptiste Autissier / PsnewZ / Be

Toni Dragoja je pak pažnju na sebe skrenuo prošle godine. Član Plivačkog kluba Dubrava, osvojio je brončanu medalju u utrci na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu do 23 godine. Toni je više puta isticao da mu je studij u Americi pomogao u plivačkoj karijeri.