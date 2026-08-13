Vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu odradili su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja i osvojili broncu na 4x100 slobodno uz novi nacionalni rekord
Tko su brončani hrvatski plivači koji su napravili senzaciju?
Hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom.
U jutarnjim kvalifikacijama hrvatski kvartet je ukupno ostvario treće vrijeme, a tadašnjih 3:13.06 predstavljalo je novo najbolje hrvatsko vrijeme u povijesti. U finalu su hrvatski plivači bili gotovo dvije sekunde brži te im je sjajnih 3:11.08 donijelo brončanu medalju.
No, tko su hrvatski junaci?
Jere Hribar je rođen u Splitu 19. siječnja 2004. godine. Od jesen 2022. pohađa koledž na Državnom sveučilištu Louisiana u SAD-u i natječe se za plivački tim LSU Tigers. Na Europskom prvenstvu u plivanju na kratkim bazenima u Lublinu prošle godine osvojio je tri medalje: zlato na 50 m slobodno, srebro na 100 m slobodno i broncu u hrvatskoj štafeti 4 × 50 m slobodno.
Vlaho Nenadić je pak 20-godišnji Dubrovčanin, član Plivačkog kluba Jug u Rijeci ove godine plivao 48,23, što mu je donijelo 890 bodova na rang-listi World Aquaticsa i novi hrvatski mlađeseniorski rekord. Nadmašio je prijašnji rekord koji je od 2024. držao Jere Hribar (48,38). Prije dvije godine Nenadić je bio juniorski doprvak Europe na 100 metara.
Plivač PK Olimp, Zabočanin Vili Sivec, najbolji je pak zagorski sportaš u trećem desetljeću ovog stoljeća. Vili je hrvatski rekorder na 200 leptir i jedan od vodećih hrvatskih plivača. Protekle je četiri godine proveo na sveučilištu Bakersfield gdje je iznimno napredovao, postao hrvatski rekorder, najbolji plivač sveučilišta i apsolutni prvak Amerike na 200 leptir.
Toni Dragoja je pak pažnju na sebe skrenuo prošle godine. Član Plivačkog kluba Dubrava, osvojio je brončanu medalju u utrci na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu do 23 godine. Toni je više puta isticao da mu je studij u Americi pomogao u plivačkoj karijeri.
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