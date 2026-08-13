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VRHUNSKI USPJEH

Tko su brončani hrvatski plivači koji su napravili senzaciju?

Piše Ivan Tomašković,
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Tko su brončani hrvatski plivači koji su napravili senzaciju?
Foto: FRANCO ARLAND
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Vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu odradili su Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja i osvojili broncu na 4x100 slobodno uz novi nacionalni rekord

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Hrvatska štafeta 4x100 slobodno otplivala je vrhunsku finalnu utrku na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu te su se Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja okitili brončanom medaljom.

U jutarnjim kvalifikacijama hrvatski kvartet je ukupno ostvario treće vrijeme, a tadašnjih 3:13.06 predstavljalo je novo najbolje hrvatsko vrijeme u povijesti. U finalu su hrvatski plivači bili gotovo dvije sekunde brži te im je sjajnih 3:11.08 donijelo brončanu medalju.

European Aquatics Championships
Foto: Gonzalo Fuentes

No, tko su hrvatski junaci?

Jere Hribar je rođen u Splitu 19. siječnja 2004. godine.  Od jesen 2022. pohađa koledž na Državnom sveučilištu Louisiana u SAD-u i natječe se za plivački tim LSU Tigers.  Na Europskom prvenstvu u plivanju na kratkim bazenima u Lublinu prošle godine osvojio je tri medalje: zlato na 50 m slobodno, srebro na 100 m slobodno i broncu u hrvatskoj štafeti 4 × 50 m slobodno. 

Jere Hribar i trener Jakša Arambašić
Foto: privatna arhiva

Vlaho Nenadić je pak 20-godišnji Dubrovčanin, član Plivačkog kluba Jug u Rijeci ove godine plivao 48,23, što mu je donijelo 890 bodova na rang-listi World Aquaticsa i novi hrvatski mlađeseniorski rekord. Nadmašio je prijašnji rekord koji je od 2024. držao Jere Hribar (48,38). Prije dvije godine Nenadić je bio juniorski doprvak Europe na 100 metara. 

Pariz: Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali se u polufinale discipline 100 m slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu
Foto: David Damnjanovic/DeFodi Images/

Plivač PK Olimp, Zabočanin Vili Sivec, najbolji je pak zagorski sportaš u trećem desetljeću ovog stoljeća. Vili je hrvatski rekorder na 200 leptir i jedan od vodećih hrvatskih plivača. Protekle je četiri godine proveo na sveučilištu Bakersfield gdje je iznimno napredovao, postao hrvatski rekorder, najbolji plivač sveučilišta i apsolutni prvak Amerike na 200 leptir.

Championnats d’Europe de natation au Centre Aquatique Olympique du Grand Paris Metropolis à Paris
Foto: Baptiste Autissier / PsnewZ / Be

Toni Dragoja je pak pažnju na sebe skrenuo prošle godine. Član Plivačkog kluba Dubrava, osvojio je brončanu medalju u utrci na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu do 23 godine. Toni je više puta isticao da mu je studij u Americi pomogao u plivačkoj karijeri. 

Zagreb: 48. međunarodni plivački miting "Mladost 2020"
Zagreb: 48. međunarodni plivački miting "Mladost 2020" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

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