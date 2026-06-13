Tko su heroji Katra? Veteranski stoper alžirskog podrijetla i veliki humanitarac na golu...

Boualem Khoukhi (35) zabio je glavom pred sam kraj utakmice Katra i Švicarske i donio ogroman bod svojoj reprezentaciji. Nogometaš rođen u Alžiru, etablirao se kao ključni igrač katarskog kluba Al Sadd i jedan od najvažnijih članova reprezentacije Katra. Njegov put od alžirskih početaka do statusa nositelja igre u katarskom nogometu obilježen je brojnim klupskim i reprezentativnim uspjesima.

Foto: Eloisa Lopez

Karijeru je započeo u alžirskom JSM Chéraga, a 2009. godine preselio je u Katar, gdje je potpisao za Al Arabi. Tamo je proveo osam godina, osvojivši tri puta Sheikh Jassem kup. U srpnju 2017. prešao je u redove Al Sadda i postao ključni igrač obrane. S klubom je osvojio više naslova prvaka Qatar Stars League te trofeje u domaćim kupovima, a u lipnju 2024. produljio je ugovor do ljeta 2027.

Iako je 2010. nastupio za alžirsku U-23 reprezentaciju, kasnije je uzeo katarsko državljanstvo. Za A reprezentaciju Katra debitirao je 2013. godine. Istaknuo se kao najbolji strijelac Zapadnoazijskog prvenstva 2014. sa šest pogodaka. Bio je ključan član momčadi koja je osvojila dva uzastopna Azijska kupa (2019. i 2023.), što su najveći uspjesi u povijesti katarskog nogometa. S ukupno 125 nastupa i 21 postignutim pogotkom, igrao je i na Copa Américi 2019. te na Svjetskom prvenstvu 2022.

Foto: Eloisa Lopez

Mahmud Ibrahim Abunada (26), golman koji je sjajnim obranama spašavao Katar i zaslužan je za veliki bod, rođen je 5. veljače 2000. u Dohi, a on je ključna figura za klub Al-Rayyan i reprezentaciju Katra. S visinom od 1,91 metara, ovaj čuvar mreže palestinskog podrijetla spaja fizičku prisutnost s pouzdanim obranama, što ga čini jednim od najcjenjenijih golmana u katarskoj Stars ligi.

Debi za seniore upisao je 14. veljače 2019. godine. Tijekom šest godina u Al-Arabiju zabilježio je 81 nastup, etabliravši se kao pouzdan golman. U lipnju 2025. napravio je značajan iskorak potpisavši dugoročni ugovor s rivalskim Al-Rayyanom do 2030. Taj je transfer bio prvi veliki potez kluba u ljetnom prijelaznom roku, čime je uprava pokazala ambicije za borbu za naslove, a Abunada je predstavljen kao temeljno pojačanje na golmanskoj poziciji.

Foto: Luisa Gonzalez

Iako je palestinskog podrijetla i posjeduje dvojno državljanstvo, Abunada je odlučio nastupati za zemlju u kojoj je rođen. Njegov put do statusa prvog golmana bio je postepen, s više od 20 poziva u momčad prije nego što je dobio priliku. Ključni trenutak dogodio se 8. listopada 2025., kada je debitirao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Omana. U tom je susretu sačuvao mrežu netaknutom u remiju 0-0, pokazavši iznimnu smirenost. Šest dana kasnije ponovno je bio u početnoj postavi u pobjedi 2-1 nad Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojom je Katar i službeno osigurao plasman na svjetsku smotru. Te dvije utakmice potvrdile su njegov status neizostavnog člana momčadi.

Neposredno nakon što je reprezentacija osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, Abunada je pokazao i svoju humanitarnu stranu. Objavio je kako će premiju za uspješne kvalifikacije donirati za izgradnju bolnice u Pojasu Gaze, kako bi pomogao ratom pogođenom području. Ovom plemenitom gestom, za koju je inspiraciju dobio od kapetana Hassana Al-Haydosa, iskazao je solidarnost i povezanost sa svojim palestinskim korijenima.

*uz korištenje AI-a