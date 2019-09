Hajduk teško bez Mije Caktaša, Burić ostavio u Splitu Eduoka

Uoči gostovanja na Rujevici jedno od glavnih pitanja na koje trener Hajduka Damir Burić mora pronaći odgovor je pitanje kako postaviti igru bez Mije Caktaša koji izostaje zbog tri žuta kartona. Treneri vole kazati kako nitko nije nezamjenjiv i kako se bez svakoga može, no statistika otkriva kako Hajduk bez Mije Caktaša baš i ne može, preciznije, ni izbliza nije tako dobar i učinkovit kao s njim u postavi.

Konkretno, u prošloj i ovoj sezoni Hajduk je bez Caktaša odigrao 11 utakmica, pobijedio je u svega tri, šest puta remizirao i upisao dva poraza. Iako je teško uspoređivati prošlogodišnju i aktualnu momčad, kako zbog različitih postava, taktičkih zahtjeva, na koncu i trenera, brojke su takve kakve jesu, a dodatnu težinu im daje podatak kako su spomenute tri pobjede izborene protiv Lokomotive, u kup ogledu s niželigašem Vrapčem te na europskom gostovanju kod Gzire. Koliko Burić cijeni Caktaša otkriva i podatak da je u njegovom mandatu Caktaš odigrao praktično kompletnu minutažu.

Od povratka na Poljud Caktaš se prometnuo u najvažnijeg igrača Hajduka, lani se okitio i prestižnim naslovom najboljeg strijelca lige s čak 19 postignutih prvenstvenih golova u 28 odigranih kola, što je sjajno postignuće za jednog veznog igrača, pa je i Burić uoči puta u Rijeku kazao kako ga je nemoguće zamijeniti jednim igračem, ali i dodao kako ima na raspolaganju dovoljno opcija.

- Znamo Mijinu vrijednost, njega je teško zamijeniti jednim igračem, ali i protiv Dinama nam je nedostajalo pola momčadi pa smo ih sve nadomjestili i odigrali kvalitetnu utakmicu. Nadamo se da ćemo to uspjeti i na Rujevici - kazao je Burić, ne želeći otkrivati koje su to opcije.

Brojčano gledano Hajduk je od derbija s Dinamom na istom broju veznih igrača, zbog kartona su otpali Mijo Caktaš i Basel Jradi, a konkurenciju su pojačali povratnik Filip Bradarić te oporavljeni Stanko Jurić. Ako Burić i dalje ostane vjeran formaciji s dva zadnja vezna, ta bi dva mjesta trebala biti rezervirana za Bradarića i Nejašmića, kao logična zamjena za Caktaševu poziciju nameće se Hamza Barry, dok bi dvije krilne pozicije i špicu napada trebali popuniti Dolček, Jairo i Jakoliš, a po potrebi tu je i Jurić, dok Bulos i Eduok nisu u konkurenciji.

Hoće li to biti dovoljno za mobiliziranu Rijeku odgovorit će ''Jadranski derbi'', no na papiru Hajduk bi s Bradarićem i Nejašmićem u srcu veznog reda trebao u nastavku sezone biti kudikamo stabilniji i sigurniji. S njima dvojicom na sigurnosti će dobiti i stoperi, otvorit će se dodatni prostor bekovima, naravno i kreativcima Barryju i Caktašu, a to znači i više kvalitetnijih lopti za napadački trojac.

- Sada imamo optimalnu momčad - kazao je zadovoljni Burić, koji doista na svakoj poziciji ima barem po dva kvalitetna igrača.

Na njemu i njegovom stožeru je da poslože momčad koja će biti ispred Rijeke i Osijeka te držati korak s Dinamom, opterećenim europskim obavezama barem do zimske stanke.