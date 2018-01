To bi tek bio skandal: Slovenci razmišljaju o odlasku s Eura?!

Čelnici slovenskog rukometnog saveza poslije utakmice Slovenije i Njemačke (25-25) stigli su do mišljenja kako bi mogli napustiti Europsko prvenstvo u Hrvatskoj.

Imali su pobjedu u rukama, a onda su suci Mazeika i Gatelis omogućili europskim prvacima sedmerac za spas od poraza.

Sve to natjeralo je Slovence na razmišljanje o drastičnim solucijama što nam je u razgovoru potvrdio i direktor njihove reprezentacije Uroš Mohorič.

- O tome razmišlja predsjedništvo saveza. Sutra će biti sjednica predsjedništva i onda ćemo saznati što će biti. To nije odluka reprezentacije, odlučuju više instance - rekao nam je Mohorič pa nastavio.

- Bilo je puno situacija gdje je Slovenija oštećena. Igrači nisu potonuli, više su motivirani zbog svega. Žele dokazati da mogu i protiv sudaca. Ako ostanemo tu, sigurno ćemo dati još više nego do sada i dobiti utakmicu.

Posljedice bi mogle biti teške za njihov rukomet, klubovi bi mogli ostati bez natjecanja u Europi...

- Znamo koje su posljedice toga, ali imaju i druge instance koje su iznad EHF-a i tu imamo velike šanse - kaže Mohorič.

EHF je odbio tužbu Slovenaca i sada će oni ići na civilni sud.

