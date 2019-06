'To im je jako neukusna šala': Zašto dres stoji baš 155 eura?

Nakon što je u utorak Barcelona pustila u prodaju nove nogometne dresove s kvadratićima, napustivši nakon 120 godina tradicionalne pruge, posjetitelji su rezignirano kupovali "kockice" koje podsjećaju na hrvatsku reprezentaciju, pokazuje video kojeg su objavile novine Mundo Deportivo.

- Ne sviđa mi se jer izgleda kao dres Hrvatske. Meni se puno više sviđaju pruge - rekao je jedan muškarac srednjih godina u službenoj trgovini podno stadiona Camp Nou u Barceloni.

- Ja ga ne bih kupio, ali sin ga želi pa ću mu ga sada kupiti - dodao je podižući vješalicu s dresom.

Drugi posjetitelj trgovine je izjavio:

- Osobno mi se ne sviđa. Maknuli su pruge kakve je klub imao čitav život, ali novac je novac. Došao sam kupiti jedan dres nećaku jer je tražio novi dres, no sebi ga sigurno ne bih kupio".

Barcelona je od svog osnutka 1899. godine nosila prugaste dresove u kakvom je u utorak ušao u trgovinu jedan dječak.

- Meni se sviđaju kvadratići. To je nešto novo. Vidjeli smo kako se promijenio stil igre momčadi, pa zašto ne bi i dizajn dresa - rekao je pa kupio novi dres.

Jedan stariji muškarac kaže:

- Dobro... s obzirom na novotariju... nije tako loš. Stvar je u tome što smo se naviknuli na pruge, a ovaj s kvadratićima me podsjeća na druge ekipe.

Njegov prijatelj dodaje:

- Moramo se naviknuti, iako je za ljude u našim godinama to teško.

Da se navijačima i publici ne sviđa novi dres Barcelone reklo je nešto više od 70 posto čitatelja, pokazale su internetske ankete novina La Vanguardia, Mundo Deportivo i Marca objavljene u ponedjeljak u ponoć.

Barcelona je u ponedjeljak popodne predstavila nove dresove koje će od srpnja nositi kapetan Lionel Messi i suigrači.

- Novi dizajn je inspiriran gradom Barcelonom, odnosno karakterističnim blokovima distrikta Eixample. On je dom nekih od najprepoznatljivijih građevina koje je dizajnirao veliki arhitekt Antoni Gaudi - navela je Barcelona u priopćenju.

Eixample je četvrt u središtu Barcelone nastala krajem 19. i početkom 20. stoljeća, koja se sastoji od skupina zgrada objedinjenih u kvadrate. Ondje se nalazi i znamenita crkva Sagrada Familia.

Dresovi s crvenim i bijelim kvadratićima gotovo su 30 godina prepoznatljivi znak nogometaša Hrvatske, nakon državne samostalnosti 1990. godine. Hrvatska je prije godinu dana u takvim dresovima osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Američki proizvođač sportske opreme Nike sponzor je i Hrvatskom nogometnom savezu i Barceloni.

Nike je također poručio kako je dizajn inspiriran tom četvrti.

