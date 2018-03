To je pravi kapetan! Dobio sina pa je požurio na trening 'furije'

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Julen Lopetegui pohvalio je predanost Sergia Ramosa, nakon što se zvijezda Real Madrida pojavila na treningu reprezentacije tek nekoliko sati nakon što je po treći puta postao otac.

Supruga španjolskog kapetana Pilar u nedjelju je u 18:24 sati u Madridu rodila malenog Alejandra. Ubrzo nakon vijesti o rođenju, par je na društvenim mrežama podijelio i prvu fotografiju svog trećeg sina.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS