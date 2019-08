To se zove operacija: Dr. Ivo u glavnom je turniru Cincinnatija

I sa 40 godina na leđima, Ivo Karlović oduševljava! Kakav spektakl, kakav je to bio meč. Nakon što je u subotu okrenuo 1-5 i spasio tri meč-lopte u pobjedi 4-6, 6-4, 7-6 (6) protiv Amerikanca Tennysa Sandgrena u nedjelju je 7-6 (4), 6-7 (1), 6-4, nadigrao Nijemca Philippa Kohlschreibera spasivši svih devet break-lopti i ispalivši 25 aseva.

Uh, kakav je to bio meč. U prvom setu prvo je spasio dvije vezane set lopte, a onda, onako, doktorski završio u tie-breaku. U drugom setu je odlično igrao do tie-breaka, a onda ga izgubio početničkim greškama 7-1. Ulazak u treći set za nekog od 40 godina sigurno je veliko fizičko opterećenje, no ne i kod Doktora. Rutinski je napravio break i držao ga do kraja. Bio je to meč u kojem je doktor Ivo spasio čak devet break lopti, a odservirao je 25 aseva.

Karlović će tako još jednom zaigrati u glavnom ždrijebu jedinog turniru iz Masters 1000 serije na kojem odigrao svoje jedino polufinale. Bilo je to prije 11 godina, kad je za plasman u to polufinale pobijedio baš Kohlschreibera, što je bila jedna od njegove dvije pobjede u njihovih šest međusobnih dvoboja do danas.

Inače, upravo je turnir u Cincinnatiju Karloviću ostao u posebnom sjećanju. Tu je 2008. u šesnaestini finala izbacio Rogera Federra (7-6, 4-6, 7-6), da bi kasnije u polufinalu izgubio od Andyja Murraya. U meču protiv Federera Div je igrao sjajno, opalio je 22 asa i dozvolio Federeru samo tri break lopte, od čega je dvije spasio. Pobijedivši Federera Karlović je na tom turniru omogućio Rafaelu Nadalu da prvi put u karijeri postane prvi igrač svijeta, odnosno da izbije na čelo ATP ljestvice.

Div sa Šalate u glavnom ždrijebu pridružio se Borni Ćoriću i Marinu Čiliću, Ćorić je postavljen za 12. nositelja i u prvom kolu za suparnika ima Amerikanca Reillyja Opelku (ATP - 43.) s kojim se još nije sastajao. Marin Čilić, pobjednik Cincinnatija 2016., u ždrijebu je kao 14. nositelj, a prvi suparnik mu je Moldavac Radu Albot (ATP - 39.), od kojeg je bio bolji u njihovom jedinom dvoboju odigranom na olimpijskom turniru u Rio de Janeiru.

Karlovićevi mogući protivnici u 1. kolu su Simon, Pouille, Basilashvili, Struff, Auger Aliassime, Thompson i Pella. Tko god izvuče Karlovića neće mu biti lako jer je Div i na Masters turniru u Cincinnatiju pokazao da su godine samo broj. Bravo, doktore...