Tokić: Igrao sam flastera, Messi me pitao jesam li ja normalan!

Leo Messi najbolji je strijelac u povijesti s svjetskih prvenstava s 18 postignutih golova. Flastera na Messiju prije 20 godina igrao je nekadašnji reprezentativac Mario Tokić.

- Messi ima veliku situacijsku inteligenciju, sjajno koristi svoje tijelo da se ubaci ispred obrambenog igrača. Ispada kao da nema veliku brzinu, a uvijek je za korak brži od svog čuvara - rekao je Mario Tokić u HTV-ovoj emisiji Americana pa se prisjetio jedne anegdote.

Bilo je to na prijateljskoj utakmici u Baselu između Argentine i Hrvatske.

- Izbornik je bio pokojni Cico Kranjčar. Ušao sam na poluvremenu i jedini zadatak mi je bio zaustaviti Messija. Igrao sam flastera. Nakon pet minuta on me pitao jesam normalan i kako to da idem za njim po cijelom terenu. Ja sam ga 45 minuta ugasio. Na kraju smo mi okrenuli tu utakmicu iz 1-2 u 3-2. Messi je tad igrao slično kao i sad. Većinu poluvremena je šetao i čekao loptu. U trenutku kad je dobio loptu bio bi nevjerojatno opasan - dodao je Tokić koji je u svojoj karijeri igrao za Rijeku, Dinamo, Zagreb, austrijski Grazer AK i Austriju Beč.

Kasnije je kao trener bio pomoćnik Željku Sopiću u drugoj momčadi Dinama, Tomislavu Ivkoviću u Lokomotivu, vodio je i Lokomotivu u 43 utakmice, a bio je pomoćnik Branku Ivankoviću u Kini i Omanu te Nikoli Jurčeviću u Azerbajdžanu.