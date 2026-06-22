Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI 'VATRENI'

Tokić: Igrao sam flastera, Messi me pitao jesam li ja normalan!

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Tokić: Igrao sam flastera, Messi me pitao jesam li ja normalan!
Foto: HRT

U svojoj karijeri igrao za Rijeku, Dinamo, Zagreb, austrijski Grazer AK i Austriju Beč, a kasnije je kao trener bio pomoćnik Željku Sopiću u drugoj momčadi Dinama, Tomislavu Ivkoviću u Lokomotivu...

Admiral

Leo Messi najbolji je strijelac u povijesti s svjetskih prvenstava s 18 postignutih golova. Flastera na Messiju prije 20 godina igrao je nekadašnji reprezentativac Mario Tokić

- Messi ima veliku situacijsku inteligenciju, sjajno koristi svoje tijelo da se ubaci ispred obrambenog igrača. Ispada kao da nema veliku brzinu, a uvijek je za korak brži od svog čuvara - rekao je Mario Tokić u HTV-ovoj emisiji Americana pa se prisjetio jedne anegdote.

Bilo je to na prijateljskoj utakmici u Baselu između Argentine i Hrvatske. 

- Izbornik je bio pokojni Cico Kranjčar. Ušao sam na poluvremenu i jedini zadatak mi je bio zaustaviti Messija. Igrao sam flastera. Nakon pet minuta on me pitao jesam normalan i kako to da idem za njim po cijelom terenu. Ja sam ga 45 minuta ugasio. Na kraju smo mi okrenuli tu utakmicu iz 1-2 u 3-2. Messi je tad igrao slično kao i sad. Većinu poluvremena je šetao i čekao loptu. U trenutku kad je dobio loptu bio bi nevjerojatno opasan - dodao je Tokić koji je u svojoj karijeri igrao za Rijeku, Dinamo, Zagreb, austrijski Grazer AK i Austriju Beč.

Kasnije je kao trener bio pomoćnik Željku Sopiću u drugoj momčadi Dinama, Tomislavu Ivkoviću u Lokomotivu, vodio je i Lokomotivu u 43 utakmice, a bio je pomoćnik Branku Ivankoviću u Kini i Omanu te Nikoli Jurčeviću u Azerbajdžanu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Kovačević je otpisao dvojicu dinamovaca, bivši vratar Hajduka u Slavenu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kovačević je otpisao dvojicu dinamovaca, bivši vratar Hajduka u Slavenu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026