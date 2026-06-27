Obavijesti

Sport

Komentari 0
Foto: albert gea/reuters/privatna arhiva
PREDVODI KANADU NA SP-U PLUS+

Tokić-Kartelo otkrio je kanadsku senzaciju: 'Živio je kod mene, igrao se s mojim unucima...'

Piše Zdravko Barišić,

Promise David (24) danas je kanadska zvijezda, a prije sedam godina igrao je za zagrebački NK Trnje. Bio je i na probi u Šibeniku, ali odbili su ga: 'Rekli su mu da je previsok. Šteta, mogli su zaraditi na njemu'

Velika natjecanja poput Svjetskog prvenstva često otkriju heroje iz sjene i njihove inspirativne priče koje pokazuju da, kad vjeruješ u svoje snove, ništa nije nemoguće. Njihov put do najblještavijih pozornica bio je trnovit, ali upravo zato još posebniji. I Kanada se diči jednim takvim junakom. Njegovo ime je Promise David (24). Zabio je jedan gol na ovom turniru i član je belgijskog Union St. Gilloisea, gdje je izrastao u jednog od najboljih igrača lige. No malo je poznato da je njegova priča započela u zagrebačkom NK Trnju!

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026