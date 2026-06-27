Tokić-Kartelo otkrio je kanadsku senzaciju: 'Živio je kod mene, igrao se s mojim unucima...'
Promise David (24) danas je kanadska zvijezda, a prije sedam godina igrao je za zagrebački NK Trnje. Bio je i na probi u Šibeniku, ali odbili su ga: 'Rekli su mu da je previsok. Šteta, mogli su zaraditi na njemu'
Velika natjecanja poput Svjetskog prvenstva često otkriju heroje iz sjene i njihove inspirativne priče koje pokazuju da, kad vjeruješ u svoje snove, ništa nije nemoguće. Njihov put do najblještavijih pozornica bio je trnovit, ali upravo zato još posebniji. I Kanada se diči jednim takvim junakom. Njegovo ime je Promise David (24). Zabio je jedan gol na ovom turniru i član je belgijskog Union St. Gilloisea, gdje je izrastao u jednog od najboljih igrača lige. No malo je poznato da je njegova priča započela u zagrebačkom NK Trnju!