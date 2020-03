Tokio gubi šest milijardi dolara, naši treneri vladu traže plaće

Pozivamo državu da u sklopu mjera za spas gospodarstva preuzme plaćanje trenera u sportovima.

Taj je apel krenuo iz nekih naših sportova (tenis, taekwondo...) prema Državnom uredu za sport i Ministarstvu financija. Njihov je argument da se financiraju iz članarina i novca koji namjenski dobiju za pripreme i natjecanja. A toga sad kad u cijelom svijetu vlada borba s korona virusom - nema.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Klubovi u svim sportovima mahom smanjuju, čak i ukidaju članarine jer treninzi se ne održavaju. Dakle, treneri desetaka tisuća djece u raznim sportovima ostaju bez posla.

Dakako, tu se ne govori o profesionalnom nogometu, rukometu ili klubovima koji imaju značajne prihode od transfera, europskih saveza ili sponzora.

I dok se odgovor državnih institucija i rješavanje tog problema čeka, u Japanu zbrajaju štetu nastalu odgađanjem Olimpijskih igara. Procjenjuje se da bi država mogla izgubiti šest milijardi dolara, a neki sponzori poput Bridgestonea uložili su čak do tri milijarde dolara. No, dio sponzora govori kako će njihovo ulaganje ostati isto, bez obzira na to kad se Igre održale.

Foto: Toru Hanai/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Objekte su Japanci završili na vrijeme, ali odgađanje njihove upotrebe i zarada na događajima koje bi ugostili predstavlja izgubljenu zaradu. A pogotovo turističkom sektoru, koji je već sad zbog korona virusa izgubio 37 posto u odnosu na isto razdobolje prošle godine, jer dolazak turista iz Kine i Južne Koreje pao je za 95 posto. A hotelijeri kažu da tek moraju zbrojiti štetu zbog otkazanih rezervacija vezanih za OI, koje su trebale biti u srpnju i kolovozu.

Nadalje, tvrtka Airweave, koji skrbi o 18.000 sportaša u olimpijskom selu, tvrdi da joj odgoda nanosi ogromnu štetu jer je uložila velik novac u oglašavanje. Stanovi iz olimpijskog sela već se prodaju i planiran rok useljenja u ožujku 2023. sad je nemoguć. A pojavilo se i pitanje raspoloživosti, primjerice, dvorane u kojoj će se održati natjecanja u taekwondou, džudu i hrvanju, kao i ona gdje će biti press centar.

- U nekima od tih dvorana održavaju se sajmovi i razne priredbe i rasprodane su daleko unaprijed. Tek trebamo vidjeti jesu li slobodne za novi termin Igara - kaže Yoshiro Mori, predsjednik organizacijskog odbora.

A još se nismo ni dotakli sportskog kalendara, jer u ljeto 2021. predviđeni su, primjerice, Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima u Fukuoki, atletski SP u Oregonu...