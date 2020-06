Tolić: Preponosan sam, pa zabio sam najvećoj momčadi Balkana!

Penal? Ma ne, ovoga puta nisam razmišljao o 'panenki', haha. Sada nas očekuju Rijeka i Hajduk, a samo se nadam kako ćemo u te dvije utakmice ipak igrati pred navijačima

<p>Jako sam ponosan, ova je utakmica za mene bila posebna. Rođeni sam Zagrepčanin, u Maksimiru sam proveo veći dio omladinskog pogona i svog razvoja, ma presretan sam što sam zabio gol najvećoj momčadi na Balkanu, rekao je <strong>Marko Tolić </strong>(23), junak u novoj pobjedi lokosa nad Dinamom (1-0).</p><p>Napadač Lokomotive tako je u gradskom derbiju stigao do devetog prvenstvenog, a 12. službenog gola ove sezone. Svoje prve prvoligaške sezone. </p><p>- <strong>Dinamo </strong>je ove godine radio čuda u Ligi prvaka, a protiv nas su igrali svi isti igrači koji su za 'modre' nastupali i u <strong>Europi</strong>. Ova utakmica mi je veliki podstrek i pokazatelj da smo svi skupa na dobrom putu. Mi smo od samog početka sezone najavljivali velike stvari, ali smo u sezonu ušli s tri poraza, pa nam mnogi nisu vjerovali u nas. A evo, mi se borimo za drugo mjesto, stigli smo i u<strong> finale Kupa, </strong>tvrdi Marko Tolić, pa dodaje: </p><p>- Ponosan sam na sve nas, zahvaljujem Bogu na svemu. Penal? Ne, ovoga puta mi 'panenka' nije ni pala na pamet, haha. To je možda i moja vrlina, malo igrača se odlučuje na takve stvari, a to samo pokazuje kakvu imam raznovrsnost udaraca. Makar, takve je stvari najbolje napraviti kada ju ljudi najmanje očekuju, kod 0-0 ili u samom finišu utakmice.</p><p>Vi ste već dulje vrijeme 'džoker s klupe'<strong> Gorana Tomića</strong>, a svoju ulogu ste ulogu opravdali i protiv Dinama...</p><p>- Mi smo se dokazali kao mlada i poletna momčad, nemamo granice, a niti prevelikog pritiska. Ja kao 'džoker'? Da, ispalo je dobro, ali sigurno kao mlad igrač više volim skupljati iskustvo kroz 90 minuta i cijele utakmice. Uostalom, to je jedini pravi put za mladog igrača. No, trudim se, pokušavam iskoristiti svaku priliku koju mi da trener, bez obzira igrao li jednu, 10 ili 30 minuta. To su trenerove odluke i sve je na njemu.</p><p>Lokomotiva nastavlja s teškim utakmicama, ovog tjedna očekuju vas <strong>Rijeka </strong>(utorak na Rujevici) i <strong>Hajduk </strong>(nedjelja u Kranjčevićevoj).</p><p>- Ja sam i poslije plasmana u finale Kupa najavio kako ćemo i dalje svima biti opasni, kako su nam veći suparnici i još veći motiv. Uživamo se nadigravati s najboljima u Hrvatskoj. Evo, sada smo pobijedili, a posljednji put nam je protiv Osijeka nedostajalo malo sreće, iako smo igrali dosta dobro. Te dvije utakmice nam daju samopouzdanje, znamo da možemo igrati sa svima, a sad nas čekaju Rujevica i dolazak Hajduka. Vjerujem da će na tim dvobojima biti i navijača, svim igračima je poseban gušt igrati pred punim tribinama - završio je Tolić.</p>