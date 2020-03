Tom Brady i službeno potpisao za Tampa Bay Buccaneerse...

Najuspješniji NFL 'quarterback' svih vremena 42-godišnji Tom Brady, koji se nakon 20 godina vjernosti razišao s New England Patriotsima, u petak je i službeno postao novim igračem Tampa Bay Buccaneersa.

Buccaneersi su Bradyju ponudili dvogodišnji ugovor, a financijski detalji nisu objavljeni.

- Uzbuđen, ponizan i gladan... ako postoji nešto što sam naučio o američkom nogometu, to je da nitko ne mari za ono što si napravio u prošloj sezoni... zarađuješ povjerenje i poštovanje onih oko tebe kroz predanost koju pokazuješ svaki dan. Započinjem novo nogometno putovanje i zahvalan sam Buccaneersima što su mi dali priliku da radim ono što volim - napisao je Brady na svom Instagram profilu uz fotografiju na kojoj potpisuje ugovor.

Tijekom dosadašnje 20-godišnje karijere u NFL-u, Brady je s New England Patriotsima, pod vodstvom trenera hrvatskog podrijetla Billa Belichicka. osvojio šest naslova prvaka, četiri puta bio proglašavan najboljim igračem Super Bowla, a još triput je osvajao trofej za najkorisnijeg igrača u sezoni. Drži brojne NFL rekorde među kojima je i 41 utakmica koju je odigrao u doigravanju te u svima bio startni 'quarterback'.

- Tom je dokazani prvak koji je dostigao veličinu na terenu zato što od sebe i suigrača uvijek traži najbolje. Znam ga još otkako smo ga izabrali na draftu prije 20 godina kao igrača New Englanda i kroz to vrijeme je vrlo jasno pokazao da i danas želja za naslovima u njemu gori jednakim žarom kao što je to uvijek bilo. Posjeduje rijetku urođenu osobinu vođe što će se odmah odraziti na našu organizaciju - izjavio je u priopćenju glavni menadžer Tampa Baya Jason Licht.

Proteklih godina Brady je ponavljao kako mu je cilj igrati do 45. godine, ali nije uspio postići dogovor s Patriotsima o produženju ugovora te je odlučio potražiti novi klub. Kolika je Bradyjeva veličina možda najbolje pokazuje podatak da on ima pet puta više pobjeda u doigravanju, šest puta više pobjeda na Super Bowlu i sedam puta više sezona s 30 i više dodavanja za 'touchdown', nego što ih imaju svi prethodni 'quarterbackovi' u povijesti Buccaneersa.

- Tom je najuspješniji 'quarterback' u povijesti NFL-a, ali ono što ga čini posebnim je mogućnost da učini boljima one oko sebe - izjavio je glavni trener Tampa Baya Bruce Arians u putem priopćenja.

- On je dokazani pobjednik, koji će nam donijeti vodstvo, odgovornost i radne navike koje su potrebne kako bi nas vodio prema našem cilju, osvajanju još jednog naslova - dodao je Arians, jedan od najzaslužnijih u dovođenju Bradyja na Floridu.