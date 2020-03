Tom Brady nakon 20 godina napušta New England Patriotse

Gotova je jedna uspješna era, Tom Brady više nije član New England Patriotsa. Vjerojatno najbolji quarterback svih vremena, te osvajač šest Super Bowl naslova na društvenim je mrežama objavio kako - odlazi. New England Patriotsi će sada krenuti u 'rebuilding', Bill Belichick pod hitno mora pronaći novog vođu svoje navale.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tom Brady će u kolovozu napuniti 43. godine, ali je i dalje jedan od najcjenjenijih igrača NFL lige. U svojoj 'poslanici' navijačima, trenerima, suigračima, treneru Belichicku i obitelji Kraft (Jonathan je predsjednik, a Robert vlasnik kluba), dugogodišnja ikona New England Patriotsa poručila je kako karijeru nastavlja na nekoj novoj, za sada nepoznatoj adresi.

FOREVER A PATRIOT pic.twitter.com/QSBOJBs4uy — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

- Želim se zahvaliti svim mojim suigračima, trenerima, izvršnim direktorima i stručnim stožerima, treneru Billu Belichicku, Robertu Kennethu Kraftu, obitelji Kraft i cijeloj organizaciji. Želim vam se zahvaliti na proteklih 20 godina mog života, na predanosti pobjeđivanju i stvaranju pobjedničke kulture izgrađena na pravim vrijednostima. Zahvalan sam na svemu što ste me naučili, a puno sam naučio od svakoga od vas. Dopustili ste mi da ispunim sav svoj potencijal, to je sve što jedan igrač može sanjati - dio je poruke Toma Bradyja iz priopćenja 'Zauvijek Patriot'.

New England Patriotsi do dolaska Toma Bradyja (draftiran kao 199. pick 2000. godine) nisu osvojili niti jedan Super Bowl naslov, do tada su se zadovoljili tek s dva konferencijska (1985. i 1996.) i pet divizijskih (1963., 1978., 1986., 1996. i 1997.) titula. Danas, 20 godina kasnije, trofejna soba New Englanda djeluje bitno drugačije, Patsi iza sebe imaju šest Super Bowl naslova, 11 konferencijskih i 22 divijska naslova. A u tom su periodu samo dvaput (2002. i 2008.) propustili playoff.

Foto: USA TODAY Sports, KEVIN LAMARQUE/REUTERS, Gisele Bündchen/Instagram

Nevjerojatnoj dominaciji New England Patriotsa sada je vjerojatno došao kraj, život na Gillette stadionu izgledat će potpuno drugačije. Billu Belichicku u momčadi ostaju tek dva QB-a Cody Kessler i Jarrett Stidham, a 'to nije to'. New England Patriotsi će brzo u potragu za novim razigravačem koji će loptama hraniti Edelmana, Sanua i Harrya. Hoće li to biti Andy Dalton, Philip Rivers, Derek Carr ili netko drugi, to još nije poznato.

LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

Tom Brady i dalje na svom stolu ima nekoliko zanimljivih ponuda, a za njega najviše 'grizu' Tampa Bay Buccaneersi, a žele ga i Los Angeles Chargersi. Njegov ugovor s Patsima službeno istječe u srijedu 18. ožujka, ali sada je već svima jasno, Bradya više nećemo gledati u 'ponosu Bostona, pa i cijelog Massachusettsa'. O njegovoj novoj destinaciji više će se znati već sljedećih dana...