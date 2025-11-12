Tomašević odabrao tvrtke koje će napraviti projekt rušenja Maksimira. Evo koliko će koštati

Grad Zagreb odabrao je zajednicu ponuditelja EURCO d.d. iz Vinkovaca i RESPECT-ING d.o.o. iz Osijeka za izradu projekta uklanjanja stadiona Maksimir. Njihova je ponuda, vrijedna 27.777,78 eura s PDV-om, gotovo četiri puta niža od procijenjene vrijednosti od 100.000 eura bez PDV-a. Odluku o odabiru donio je 15. listopada gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je na javni natječaj pristiglo pet ponuda. Potvrda kome je pripao projekt objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske u srijedu.

Zbog neuobičajeno niske cijene Grad Zagreb je od zajednice ponuditelja zatražio službeno objašnjenje, koje su EURCO i RESPECT-ING pravodobno dostavili, pojasnivši da temelje ponudu na bogatom iskustvu u sličnim zahvatima. Među referencijama koje su istaknuli nalaze se rušenje sjeverne tribine Maksimira, uklanjanje hotela Internacional u Zagrebu, dimnjaka koksare Bakar visokog 263 metra te brojni zahvati na industrijskim postrojenjima u Rovinju i Splitu.

U konkurenciji su se našli i renomirani ponuđači: zagrebački Institut IGH (97.125 eura), Eptisa Adria (58.750 eura), Smagra (85.000 eura) te zajednica predvođena riječkim I.T.T.-om (63.960 eura). Nakon odluke o odabiru, Grad je primijenio zakonski rok mirovanja od deset dana u kojem su konkurenti mogli podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Prema ugovoru, odabrane slavonske tvrtke moraju u roku od tri mjeseca izraditi sveobuhvatan projekt uklanjanja objekta površine oko 50.000 četvornih metara. Projekt mora uključiti metode rušenja, plan zaštite okolnih zgrada i infrastrukture, plan gospodarenja otpadom te protokole za izvođače radova. Posebna se pažnja mora posvetiti zaštiti Maksimirske ceste i gustog naselja ispod južne tribine, kao i sigurnom uklanjanju kotlovnica, električnih pogona i spremnika plina ispod istočne tribine.

Foto: GNK Dinamo

Eurco će izraditi glavninu dokumentacije i projekt rušenja (85 posto ugovora), dok će Respect-Ing biti zadužen za pripremu dijela dokumentacije (5 posto). Preostalih 10 posto otpada na podugovaratelje, Consilium Electra za elektrotehničke i Imep za strojarske dijelove. Njih će Grad Zagreb platiti izravno.

Projektna dokumentacija mora sadržavati katastarske i zemljišnoknjižne izvode, nacrte postojećeg stanja, fotodokumentaciju, izračune površina te troškovnike radova. Obvezan je i detaljan plan gospodarenja otpadom s identifikacijom vrsta otpada, planom recikliranja i mjerama za smanjenje utjecaja na okoliš, uključujući kontrolu prašine i sprječavanje procjeđivanja.

Izrada projekta uklanjanja predstavlja prvi konkretan korak prema rušenju stadiona, koje se očekuje oko 2027. godine. U međuvremenu će se završiti obnova stadiona u Kranjčevićevoj ulici, gdje će Dinamo i hrvatska reprezentacija privremeno igrati svoje utakmice. Novi stadion, kapaciteta oko 35.000 natkrivenih mjesta, trebao bi niknuti do 2029. godine na istome mjestu, uz procijenjenu vrijednost od oko 175 do 260 milijuna eura, koju će zajednički financirati Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske.