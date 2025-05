Tomašević najavio: Uz novi maksimirski stadion niknut će i dvorane! Vrijednost? 260 mil. €

Posljednjih godina pričalo se o izgradnji novog stadiona na Maksimiru. Jedno vrijeme bile su to samo puke priče, ali prije tri mjeseca stvari su se konačno pokrenule. Tada su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Grada Zagreba i GNK Dinama u Plavom salonu Maksimira predstavili su projekt novog stadiona, a na današnjoj press konferenciji zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stadion Maksimir - SRC Svetice u Zagrebu.

Pokretanje videa... 01:07 potpisivanje sporazuma | Video: 24sata Video

Uz novi stadion, koji bi trebao biti kapaciteta od 35.000 sjedećih mjesta, niknut će na Sveticama i atletski stadion, nova rukometna dvorana te dvorana za košarku i futsal, a cijela investicija, zajedno s nogometnim stadionom, koštat će 260 milijuna eura!

- Ovo će biti naš prijedlog za zajedničko povjerenstvo Grada i Vlade vezano za javni natječaj za urbanističko-arhitektonskog rješenja ne samo za stadion već i za cijeli centar Svetice. Usuglašavali smo to mjesecima sa sportskim savezima, urbanističko, ovo će biti ne samo jedna, već skup investicija koji će ovo pretvoriti u najveći sportski kompleks nakon Univerzijade. Vlasništvo je 1/1 Grada Zagreba, ali za natječaj to mora biti usuglašeno od strane zajedničkog povjerenstva vlade i Grada - kazao je Tomašević koji je podsjetio kako će jednu polovicu stadiona financirati Vlada, a drugu Grad Zagreb.

Foto: Drazen Komar

- Zajedno smo zaključili da je najbolje da idemo u javnu investiciju oko stadiona, a da povrat investicije za nekog privatnog investitora koji bi pored toga radio neke komercijalne investicije, da povrat prihoda bi bio dosta dug, pa tako nešto neće biti primamljivo, osim da se znatno povećaju komercijalni kapaciteti, a to bi značilo prometno zagušenje Maksimira koje je već sad dosta zapregnuto. Da bi to izbjegli, odlučili smo se na javnu investiciju za novi stadion, znate da je procijenjena vrijednost na 175 milijuna eura, 5000 eura po stolici bez PDV-a, natkriveni stadion za oko 35.000 mjesta, a mora i zadovoljiti kategorije UEFA-e za međunarodna i druga natjecanja - kazao je Tomašević.

Natječaj će se provesti u dva stupnja obuhvata. Prvi je uža zona, površine 23 hektara. Objasnio je i gdje će se što nalaziti po zonama.

- A zona će biti za atletiku i rekreaciju za građane, sportski sadržaj te za dvoranske sportove - rukomet, futsal i košarku. B zona i bazenski kompleks ostaje na svom mjestu. Zona C je zona nogometnog kompleksa gdje treba stati novi stadion od 35.000 mjesta. Zatim imamo širu zonu obuhvata, tu je zona D, to je južni dio koji prikazuje okretište tramvaja i poligon za autoškole. I to je obuhvaćeno zonom infrastrukture da imamo cjelovito rješenje. Za zonu C je detaljno rješenje stadiona, gdje se ne gleda samo razmještaj ,već i kako će izgledati samo arhitektonsko rješenje - dodao je.

Foto: Drazen Komar

Novost je izgradnja atletskog stadiona.

- Trenutno postoji samo atletska staza, smatramo da treba još jedan atletski stadion na istoku grada, imat će natkrivenu tribinu za oko 2000 gledatelja, te zatvoreni prostor ispod tribina za svlačionice i prateće prostorije. Imat ćemo i dalje vježbalište na otvorenom. Novo je i da rješavamo jedan problem koji postoji nekoliko desetljeća, a to je da unatoč rezultatima u Zagrebu ne postoji pravi rukometni dom. To se obećavalo desetljećima, i to će se raditi na Sveticama. Gradi se velika dvorana od 4.500-5000 gledatelja te manja dvorana s 300-500 gledatelja.