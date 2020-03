Tome, legendo, zbog koga ću sad noći provoditi ispred TV-a?

Mame, hajde i poneki očevi, koliko ste samo noći probdjeli zbog vaše djece dok su bila mala? Zubići i ostali problemčići, toliko sam otprilike noći ja probdio zbog NFL-a, New England Patriotsa i Toma Bradyja.

Slomila me, baš me slomila vijest da Tom Brady nakon 20 godina više neće nositi dres New Englanda. Mislio sam, ako je nešto vječno, onda je vječno to da će 42-godišnji Brady karijeru završiti u New Englandu. Računao sam na to da će još godinu-dvije odigrati za "domoljube" i onda u mirovinu. Kad sam vidio njegovu objavu na Facebooku, šokiralo me.

On će za šest mjeseci, kad počne nova sezone, nositi dres neke druge momčadi. Tome, legendo, zbog koga ću sad provoditi noći ispred TV-a? Za koga ćeš igrati, baš me briga. Obožavam te, ali najviše bih volio da završiš karijeru. Da nikad ne budeš na strani suprotnoj New Englandu.

NFL sam počeo gledati prije 12-ak godina. Zbog Toma Bradyja sam zavolio NFL. Postao je NFL moja velika ljubav, majice New Englanda zbog njega kupujem i nosim godinama. Sad će igrati za neki drugi klub, ništa više neće biti isto. Gledat ću ga i dalje, ali neće to biti onaj isti žar. Najdraže su mi bile one utakmice u 2.30 u noći. Svi spavaju, a ja uz Patriotse i Bradyja, guštam do jutra. Kad se samo sjetim Super Bowla 2017. i čudesnog preokreta protiv Atlante. Jutro, a ja nazdravljam novoj tituli uz viski. Dvaput sam u životu bio slomljen zbog odluka nekih igrača ili prelazaka u drugi klub. Prvi put kad je David Beckham iz Manchester Uniteda otišao u Real Madrid, drugi put kad je Niko Kranjčar iz Dinama otišao u Hajduk, a sad je treći put.

S Beckhamom sam imao čast jednom kratko razgovarati u Zagrebu poslije utakmice Hrvatska - Engleska. Faca, ali tako normalan čovjek. Prisjetio se gola koji je za Manchester United zabio Dinamu 1999. u Ligi prvaka u Maksimiru. S Nikom? A s Nikom je posebna priča. Kad je postao igrač Hajduka, istu večer je došao na pripreme u Međugorje. Jutro poslije je trenirao u Ljubuškom. Bio sam na njegovom prvome treningu nakon potpisa za Hajduk. Bilo je tamo još svega četvero-petero ljudi. Nakon toga smo se susreli još stotinama puta i napravili puno razgovora.

Nadam se da ću jednom sresti Toma Bradyja i njegovu Gisele Bündchen. Sad nemam love da idem u Ameriku, sve da i nema korone, ne mogu tamo. Valjda će Tom doći u Hrvatsku idućih godina. Fotografija s njim? To je moja velika želja. Netko se želi slikati s Messijem, netko s Ronaldom, ja sam se uslikao s mnogim svjetskim facama, od Josea Mourinha i nekih poznatih nogometaša, ali još bih htio sliku s Bradyjem.

Tome, da si barem ostao Patriot!