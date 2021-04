Jedna nevjerojatno teška utakmica! Istra stvarno dobro izgleda na svom stadionu. Jako sam zadovoljan sa tri boda jer mislim da je ovo baš jako bitna pobjeda. Naravno, moramo igrati bolje, ima momenata koje moramo ispraviti, ali... Imamo šest pobjeda zaredom, a to nije mala stvar pa ja nakon te šeste uzastopne pobjede čestitam mojim momcima na borbi, započeo je nakon pobjede na Aldo Drosini (1-2) trener Riječana Goran Tomić.

Puljani su ih prije točno tjedan dana izbacili u polufinalu Kupa (3-2), ali ovaj su im put uzvratili nogometaši s Rujevice. No, bilo je tu opasnih situacija pred Nevistićevim golom koje su mogle kobno završiti za gostujuću momčad.

- Istra je imala svoje šanse, to je jasno. No i mi smo imali prigode iz kojih smo mogli otići na veću razliku tako da, kad se sve skupa zbroji, mislim da smo u Puli zasluženo uzeli tri baš velika boda. Najviše me ljuti taj gol. Primimo u 43. minuti, iz prekida, totalno bespotrebni problem si stvorimo. Onda sami sebi napravimo tenziju, poklonimo protivniku nadu, otvorimo utakmicu - rekao je Goran Tomić pa zaključio:

- Bilo je puno prekida, puno tenzija, puno spornih situacija i stvarno jedna jako zahtjevna utakmica i za nas i za Istru. Ali mi doma idemo sa zaista velika tri boda. Ne pitajte me za nedjelju i Osijek na Rujevici. Moram najprije 'probaviti' ovu infarktnu pobjedu na 'Drosini' pa se od sutra okrećemo Osječanima.

Još je šest kola do kraja HNL-a, a Rijeka je pobjedom zasjea na treće mjesto s 51 bodom, jednim više od Gorice (50). Izabranike Gorana Tomića već u nedjelju, 25. ožujka očekuje težak susret protiv Osijeka, dok Puljani dan kasnije igraju važnu utakmicu u Varaždinu.