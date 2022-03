Tomić šokiran nakon poraza od Dragovoljca: Sramota je kako smo igrali, bez komentara sam

Sramota. Nemam ništa više reć' od toga. Nakon dovoljno vremena, četiri dana za odmor i nakon pustih upozoravanja da se na ovakav način predstavimo, a znamo što nam bodovi nose u borbi za titulu onda... Mislim, stvarno sam bez komentara. Razočaran sam i ovo kako smo igrali je sramota, rekao je ogorčen trener Rijeke Goran Tomić nakon poraza u Kranjčevićevoj.

Nogometaši Hrvatskog dragovoljca u 27. su kolu Prve HNL priredili veliko iznenađenje pobijedivši Rijeku sa 2-1 (1-0). Rijeka je ovim porazom propustila priliku barem na dva sata zasjesti na čelo ljestvice, ostala je treća sa 52 boda, dva manje od vodećeg Dinama, a jednim manje od drugog Osijeka.

- Ne, nema smisla odmah nešto analizirati. To da ekipa koja pretendira na borbu za vrh, da se ta ekipa danas pojavi u ovakon izdanju... To je neshvatljivo. To je nemoguće. Možemo se samo ispričati svima. Nemam više riječi - kazao je Tomić.

S druge strane, trener Hrvatskog dragovoljca Dragan Tadić može itekako biti zadovoljan izvedbom svoje momčadi koja je odlično otvorila susret, a oba gola zabio je Karlo Perić.

- Fenomenalna utakmica moje ekipe. Dečki su stvarno odigrali jednu utakmicu baš onako kako smo se pripremali i u kojem smo smjeru tijekom tjedna trenirali - rekao je Tadić. pa dodao:

- Rijeka danas nije bila prava, a mi smo imali još jedno tri-četiri situacije za uvjerljiviju pobjedu. Vjerujem da je na Rijeci ostavila traga ona utakmica s Osijekom.

Asistenti Karlu Periću bili su Jurišić i Karrica koji su inače igrači Rijeke na posudbi u Hrvatskom dragovoljcu.

- Imam mladu momčad, mlade dečke pune motivacije i željne dokazivanja. Velika većina su igrači Rijeke ili su bili igrači Rijeke i htjeli su se dokazati da tamo pripadaju, da zaslužuju igrati za Rijeku. To su dečki od 18, 19, 20 godina i takvo njihovo razmišljanje je posve normalno - kazao je Tadić.

Dragovoljcu je pobjeda protiv Rijeke bila treća ove sezone, ali se i dalje uvjerljivo nalaze na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice sa osvojenih 13 bodova, odnosno 11 manje od devetoplasirane Istre 1961.

- Svaku utakmicu gledamo kao priču za sebe, posebnu šansu za pobjedu. Uspjeli smo protiv Šibenika pa evo i sad protiv Rijeke. Ne gledamo na našu priču kao borbu za opstanak netko tekmu po tekmu pa što bude. A vidimo da sami sebi dokazuju kako mogu puno toga dobroga - zaključio je Tadić.