Tonći Kukoč iskren kao i uvijek: Bio je to najgori dan mog života jer sam si zatvorio mnoga vrata

Tonći Kukoč-Petraello (35) iskusni je hrvatski nogometaš iz Splita koji igra na poziciji lijevog beka. Karijeru je počeo u splitskom nogometu, a prošao je omladinske pogone Krilnika, Omladinca Vranjica, RNK Splita i Hajduka. Danas je član Segeste, gdje nosi broj 33. U aktualnoj sezoni 2026./27. nastupio je u sedam utakmica i zabio dva gola, a posebno je zanimljiv podatak da je bio strijelac u pobjedi Segeste protiv Osijeka u Kupu, kojom je sisački klub izborio osminu finala.

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Na zalasku karijere, u u novoj profesionalnoj sezoni i nakon senzacionalnog slavlja protiv Osijeka, odradio je intervju. Popričao je s Damirom Dobrinićem iz Sportskih novosti.

Popričao je o počecima karijere, kad je postao punoljetan.

- S 18 godina sam mislio da sam popio svu pamet svijeta, iako su otac i majka uvijek bili u pravu, tri koraka ispred mene. Uvijek bi se dogodilo ono što bi oni najavili. Iskustvo se skupo plaća, neke stvari koje sam napravio kada sam bio mlad danas ne bih sigurno. Onaj tko s 30 plus godina kaže da bi sve ponovio, taj ne želi dobro sebi.

Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kad podvuče crtu, iako njegova igračka priča još nije završena, je li zadovoljan s onime što je dosad napravio?

- Nitko mi ni za što nije kriv, uvijek sam ja bio taj koji je donosio odluke. Zadovoljan sam s karijerom. Uvijek mi kažu "trebao si više", a ja kažem "mogao sam isto tako i napraviti ništa". Igrao sam u Hajduku, s njim u sezoni 2012./13. osvojio Hrvatski kup. Igrao sam za svoju državu, U21 reprezentaciju, igrao u inozemstvu i tamo osvajao trofeje, proputovao svijetom. Ako čovjek za nečim žali, on duboko u sebi nema mira. Moramo sami sebi oprostiti svoje pogreške i shvatiti da je svaki dan nova borba.

Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Staloženi pristup čovjeka kojeg je hrvatska javnost upoznala kao nekog tko u svojim istupanjima nema kočnice. Kako gleda na taj eksplozivniji dio svog karaktera?

- Jednostavno sam takav. Imam mali krug ljudi oko sebe, ne možeš biti sa svima dobar jer onda gaziš sebe. Uvijek kažem i stojim iza toga, moraš biti legitiman. Najbitnije je kako se ponašaš kada nitko ne gleda, jer to je ogledalo čovjeka. Ljudi su oportunisti, glume da su uz tebe kada ti ide dobro, tapšaju te po ramenu, ali prvom prilikom kada osjete da padaš, oni će te dočekati na dnu da te zgnječe. No moramo biti jači od tog trenutka, boriti se i onda će, vjerujte mi, doći i trenutak kad će ti ljudi pasti pa ćemo vidjeti kako će se oni snaći u tim teškim situacijama. Čovjek treba prihvatiti svoje mane, ja sam ih prihvatio i danas sam sretan čovjek.

Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za one koji ga nisu znali, saznali su sigurno iza Božića 2014. kad je na splitskom malonogometnom turniru Četiri kafića briljirao na parketu i potom na sebi istaknuo majicu s prekriženim znakom HNS-a. Određena mu je zbog toga i kazna od 10.000 kuna.

- Već sam više puta rekao da je to najgori dan u mom životu, zatvorio sam si tim potezom mnoga vrata. Da mi Bog da jednu šansu da nešto ispravim, upravo bih taj trenutak odmah ispravio. Ne želim se ni prisjećati toga. Oprostio sam sebi taj potez, ali kada negdje vidim tu sliku, block, delete...

Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Svi smatraju da je na kraju karijere, ali on na to ne gleda tako.

- Uvijek me pitaju do kada ću igrati. Dok me smrt ne zasluži. Kažu mi da se opustim, ali kako? Kad je svaki dan nešto novo, nova borba, beskrajna. Kraj svima nama bit će kada nas zakopaju. Moramo se žrtvovati ako želimo uspjeh. Nismo svi isti, ovo je moj život i takav ću ostati do smrti.