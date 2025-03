Tonći Kukoč o Perišiću: 'Od vrijeđanja u Splitu pa do toga da ga slave i obožavaju u PSV-u'

Kada je u 35. godini ozlijedio prednji križni ligament, mnogi su bili skeptični oko njegovog povratka na vrhunsku razinu. I nije ni čudno zašto. Riječ je o jednoj od najtežih ozljeda u sportu, a kada ste još u veteranskim godinama, tijelu treba duže da se oporavi.

Bez obzira na ne baš optimistične prognoze koje su govorile kako će se vratiti za osam, devet mjeseci i upitno u kakvom stanju, Ivan Perišić (36) žestoko je prionuo radu. Ionako čudesnu radnu etiku, koja ga krasi kroz cijelu karijeru, odveo je na još višu razinu.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

U međuvremenu je napustio Tottenham i u siječnju prošle godine vratio se u Hajduk, na oduševljenje cijelog navijačkog puka. Brže od očekivanog pridružio se momčadskim treninzima pa onda srušio sve prognoze i početkom travnja zaigrao za Hajduk u derbiju protiv Dinama. Mučio se u početku, nikako nije uspio uhvatiti formu i to je dovelo do frustracije i kritika na njegov račun, a njegova kratka era u Hajduku neslavno je završila nakon što ga je Gennaro Gattuso izbacio iz momčadi. Hrvatski nogometaš je mjesec dana bio bez kluba pa je u rujnu prošle godine potpisao za PSV. Bio je to trenutak koji je označio njegov strahovit uzlet i povratak u staru formu.

Perišić igra fenomenalno u dresu nizozemskog prvaka. Zabio je osam golova i asistirao šest puta na 27 utakmica, a između ostalog, dvaput je zatresao mrežu Juventusa i sinoć Arsenala (2-2) u oproštaju njegova kluba od Lige prvaka.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Perija igra u fenomenalnoj formi, baš kao nekada. Oduševio je sve u PSV-u koji ga na sve načine pokušava zadržati u klubu. Ugovor mu istječe na ljeto, želja mu je zaigrati u španjolskoj ligi, ali isto tako, nizozemski prvak pružio mu je priliku u delikatnom trenutku njegove karijere.

O njegovom povratku u staru formu oglasio se i bivši igrač Hajduka Tonći Kukoč.

- Neka se jave treneri i doktori koji su uporno govorili da se Perišić neće oporaviti od teške ozljede križnoga ligamenta. Jedan od najvećih hrvatskih igrača svih vremena sa 36 godina ruši Juventus i jučer najbolji igrač svoje ekipe protiv Arsenala. Dok ga je većina vrijeđala, Dalić je čekao, dočekao i vjerovao Perišiću. U samo par mjeseci je došao od toga da ga vrijeđaju u Splitu, da mu obitelj vrijeđaju najbolji navijači na svitu, do toga ga slave i obožavaju u Nizozemskoj. Ako te ljudi u Splitu ne mrze, znači da nešto nije u redu s tobom.

Split: 14. kolo MAXtv 1. HNL, NK Hajduk - NK Varaždin | Foto: Tino Juric/PIXSELL