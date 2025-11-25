Toni Fruk: Ne doživljavam se da sam netko i nešto, čvrsto sam na zemlji. Samopouzdanje raste

Rijeka je srušila Hajduk s velikih 5-0 na Rujevici i nanijela "bilima" jedan od najtežih poraza u HNL-u. Briljantnu utakmicu odigrao je Toni Fruk koji je u prvom dijeli već zabio tri gola i bacio u trans navijače Rijeke te je od Sofascorea dobio čistu "desetku". Sjajna tri gola, bio je neuhvatljiv za najbolju obranu lige, a pohvale su stizale za svih strana. Nakon utakmice dao je intervju za službenu stranicu HNL-a.

- Kakav je osjećaj? Fenomenalan. Kompletna momčad je odigrala vrhunsku utakmicu, to je ono što nam je trebalo, to je ono što smo tražili i ono što nam je ove sezone nedostajalo. Eh sad, kad su se slegnuli dojmovi, onda treba reći da nismo ništa posebno napravili. Naravno da ova utakmica jako puno znači našim navijačima, ali i dalje smo u donjem domu ljestvice, to želimo popraviti i treba nam kontinuitet. Želimo nastaviti ovako igrati i pobjeđivati, uhvatiti pravi ritam kako bi pobjede dolazile lakoćom - započeo je Fruk pa nastavio:

- Nisam mogao ni zamisliti ovakav scenarij i ovakvu utakmicu. “Hat-trick” skoro u prvih pola sata... Sjeo je baš vrhunski. Drago mi je da sam momčadi olakšao posao, naravno da onda poslije raste samopouzdanje, kako meni, tako i cijeloj ekipi. Jasno mi je da se to neće ponavljati svaku utakmicu, ali važno je da nastavimo igrati kao protiv Hajduka. Poslije dugo vremena smo baš dobro izgledali, prilagodili se vremenskim uvjetima. Možda nismo napravili sve što smo zamišljali na treninzima, ali smo odradili jako dobar posao.

Fruk je treći igrač koji je zabio hat-trick u derbiju Rijeke i Hajduka. Prije njega to su postigli Davor Vugrinec i Andrej Kramarić.

- Prelijepo je biti u tom odabranom društvu i u rečenici s Vugrinecom i Kramarićem, pogotovo što će to sigurno ostati zapisano još godinama poslije mene. Nisam mogao zamisliti čak uopće da postignem “hat-trick”, kamoli protiv Hajduka, u utakmici koja ima težinu. Stvarno sam presretan. Da li mi se javio Krama? Nije, nije još... Vjerojatno je opterećen svojim utakmicama pa ne stigne, ha, ha, ha..

Cijeli HNL trese "Fruk-manija" te mu mobitel nije prestao zvoniti.

- Mobitel zvoni na sve strane, nisam još stigao na sve ni odgovoriti. Ne želim tome pridavati preveliku pažnju, najvažnije je sad ostati na zemlji jer je ispred nas najteži dio sezone, dolazi Europa, zaredat će se puno utakmica, u prvenstvu teško vrijeme i teški tereni, ova pobjeda nam samo treba biti poticaj i vjetar u leđa da nas malo pogura. Najvažnije je da shvatimo da možemo i da nam je mjesto u vrhu. Imamo kvalitetu i širinu, ne može baš bilo koja momčad dati samo tako Hajduku pet komada. Jednostavno, trebalo nam je malo vremena da neke stvari sjednu na svoje mjesto, da pohvatamo konce i da zaredamo s pobjedama - rekao je pa zaključio:

- Sve je išlo postupno, stepenicu po stepenicu, ova godina se čini da ne može biti ljepša... I da, dosta mi ljudi govori da sam preskroman, a ja se prema svemu tome odnosim onako kako sam odgojen. Jednako bih se ponašao i da nisam u ovakvoj situaciji i da igram u svom selu. Ne doživljavam sebe da sam netko i nešto, a opet... Ne mogu ostati imun na okolinu, na ono što se o meni govori i piše. Sve u svemu, čvrsto sam na zemlji, znam da neće uvijek sve biti bajno i krasno i trebat će se nositi i s drukčijim situacijama.