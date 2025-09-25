Obavijesti

SPEKTAKL U NEW YORKU

Toni Kukoč igrao golf sa sinom Davida Beckhama, gledatelji kritični: 'Zar te on ne ponižava?'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Peter Casey/REUTERS

Dok su Manning i Jost dobivali najveću podršku, dijelili autograme i fotografirali se s navijačima, Beckham je uglavnom hodao pognute glave, nastojeći se skloniti od glasne američke publike

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč (57) nastupio je na prestižnoj celebrity All Star golf utakmici Ryder Cupa u Farmingdaleu, New York. Igrao je u paru s Brooklynom Beckhamom (26), sinom Davida i Victorije Beckham, dok su im protivnici bili bivši NFL quarterback Eli Manning i komičar Saturday Night Livea Colin Jost.

Utakmica na poznatom terenu Bethpage Black privukla je veliku pozornost publike, a Beckhamov nastup izazvao je posebno mnogo komentara. Od samog početka suočio se s problemima, izgubio je lopticu već na prvoj rupi, više je puta udarao izvan granica terena, a udarci su mu često završavali u bunkerima. Navijači nisu štedjeli kritike pa su ga ismijavali zbog "nedostatka talenta".

The 2025 Ryder Cup
Foto: Peter Casey/REUTERS

- Pogađa u drveće, ne može izaći iz bunkera - komentirao je jedan nezadovoljni navijač, prenosi Daily Mail. Drugi je upitao Kukoča:

- Zar te on ne ponižava?

Dok su Manning i Jost dobivali najveću podršku, dijelili autograme i fotografirali se s navijačima, Beckham je uglavnom hodao pognute glave, nastojeći se skloniti od glasne američke publike. Potporu je dobivao tek od svog nosača palica i suigrača Kukoča, koji ga je bodrio i čestitao mu na rijetkim uspješnim potezima.

Unatoč kritikama, Brooklyn je nakon meča ostao pozitivan. Priznao je da tek nekoliko tjedana ozbiljnije uči igrati golf te da mu je iskustvo bilo stresno, ali i posebno.

The 2025 Ryder Cup
Foto: Peter Casey/REUTERS

- Osjećao sam kao da publika nije bila na mojoj strani, ali bilo je sjajno. Dobio sam dosta podbadanja, ali to sam i očekivao. Dao sam sve od sebe i dobro sam se zabavio - izjavio je.

Dodao je da negativne komentare ne doživljava osobno jer ima snažnu podršku supruge Nicole Peltz.

Kukoč i Beckham izgubili su dvoboj s Manningom i Jostom rezultatom 7,5-3,5. Zbrojeno s ostalim mečevima slavnih osoba, europska ekipa poražena je od američke ukupnim rezultatom 25-19. Uz Kukoča i Beckhama, na celebrity golfu nastupili su i brojne poznate osobe poput Paua Gasola, Michaela Strahana, Catherine Zete-Jones, Toma Feltona, Mirande Lambert, Johna McEnroea, Teemua Selännea...

