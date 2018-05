Top ispalio konfete za pobjedu, ali Sixersi su izgubili utakmicu

Zadnji napad. Philadelphia gubi dva razlike. Marco Belinelli se izvlači na tricu u desnom kutu. Prima loptu sekundu prije kraja. Okreće se, šutira i - pogađa s istekom vremena! Počinje fešta, netko ispaljuje mali milijun papirića iz topa. Ali sudac pokazuje - nagazio je liniju. Nije bila trica, nego dvica i igrat će se produžetak...

Replay Review (Brothers): if Belinelli’s made 2-point FG was released before time expired in Q4 of #BOSatPHI. Ruling: Confirmed, good 2-point basket. https://t.co/wQVmNcp6r2 pic.twitter.com/3ulOzkyXuC — NBA Official (@NBAOfficial) 5. svibnja 2018.

Trebalo je nekih sedam minuta da pokupe s parketa sve konfete što ih je ispalio siroti djelatnik Philadelphije zadužen samo i isključivo za to da aktivira top s crveno-plavim papirićima u slučaju ako Philadelphia pobijedi. No požurio je, mislio je da je to trica za pobjedu. Nije vidio da je Belinelli u utrci s vremenom s obje noge nagazio na liniju trice - kao ni pola dvorane, uostalom. Trebalo im je par sekundi da shvate kako nije gotovo i da treća utakmica play offa Philadelphije i Bostona ide u produžetak. Kojeg su Sixersi izgubili, naravno, 101-98.

Ni kad su Sixersi vezali dvije trice u produžetku Boston se nije slomio. "Ukrali" su im ispred nosa tu treću pobjedu, Dario Šarić (11 koševa, 5 skokova, 3 asistencije) i društvo gube 0-3 u seriji i sad bi se zbilja trebalo dogoditi čudo da momčad koja je sezonu završila s nevjerojatnim nizom od 16 pobjeda prođe u finale Istoka. Rookie Jayson Tatum opet je bio odličan i ubacio 23 koša za pobjednike. Kod Sixersa Joel Embiid 22 koša, ali važan igrač petorke Covington šutirao je 0-8 iz igre. Promašio je svih pet trica...

U finalu Istoka gotovo sigurno bit će LeBron James (38 koševa) nakon što je OPET pogodio sa sirenom za pobjedu nad Toronto Raptorsima 105-103. Gosti su mislili da imaju barem produžetak nakon što je rookie, 20-godišnji OG Anonuby pogodio tricu za 103-103 nekih sedam-osam sekundi prije kraja. Cavsi nisu imali time-outa i loptu su brzo bacili LeBronu. On se sjurio prema košu Raptorsa, nije bilo vremena za polaganje pa je u trku, u padu, preko ruke opalio dvicu od table. Ostalo znate...