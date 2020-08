Top lista Dinamovih promašaja: Uspjeli su kupiti čak i napadača koji u karijeri nije zabio gol!?

Canjugini Teberio, Rasmussen, Mikulenas ili Munoz, kao ni Dodo ili Bakary Sare nisu ušli ni u top 10! U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise...

<p>Dinamo je u povijesti često dovodio svakave igrače, no neki od njih ipak su za nijansu bili gori od drugih. Veliki novac uglavnom se bacao na strane igrače od kojih mnogi nikada nisu niti zaigrali za hrvatskog prvaka.</p><p>Lista 'modrih' promašaja je prilično duga, tako da čak ni famozna pojačanja iz Canjugine ere poput Teberija, Rasmussena, Mikulenasa, Munoza ili kasnijih Dode ili Bakaryja Sarea nisu pronašli svoje mjesto među deset najgorih pojačanja u povijesti Dinama!</p><p>Ovo je top lista najvećih Dinamovih promašaja, igrača na kojima je klub izgubio (velik) novac.</p><h2>10. Guillermo Suarez (Tigre, milijun eura)</h2><p>- 2008/09.<br/> - 7 nastupa</p><p>U Dinamu su 2000-ih godina imali veliku želju "ubosti" pravog Južnoamerikanca. Skauti 'modrih' često su išli prema Argentini i Brazilu u nadi kako će pronaći igrača kojeg još nisu zapazaili predstavnici najvećih europskih klubova. A u Maksimir su najčešće stizali - prilično loši igrači.</p><p>Jedan od takvih bio je i Guillermo Suarez, kojeg je Dinamo platio Tigreu milijun eura, a za Dinamo je skupio tek sedam nastupa. Novu priliku za dokazivanje dobio je u zaprešićkom Interu, ali ni tamo se nije predugo zadržao.</p><h2>9. Francois Moubandje (Toulouse, bez odštete)</h2><p>- 2019/20.<br/> - 15 nastupa</p><p>I Francois Moubandje je bio slična priča kao i brojni mu prethodnici s ove liste, iza njega je bio vrhunski CV (šest godina igrao u Toulouseu u prvoj francuskoj ligi, bio reprezentativac Švicarske), no on to u Dinamu nikada nije opravdao.</p><p>Dapače, ničime nije uvjerio navijače da zaslužuje nositi modri dres, pa na njega u Dinamu više ne računaju. Moubandje je bio potpuno neprimjetan ove sezone, a iako je u Dinamo stigao bez odštete, ima jedan od najvećih ugovora u svlačionici. I čelnici kluba već mjesecima traže način kako s njime potpisati sporazumni raskid ugovora.</p><p>Razlog? Jednostavno, u Dinamu ga više ne žele.</p><h2>8. Ali Karimi (Sepahan, 360 tisuća eura)</h2><p>- 2016/17.<br/> - 3 nastupa</p><p>I ovo je bila neka čudna igra, Dinamo je 2018. godine iz iranskog Sepahana za 360 tisuća eura doveo veznjaka Alija Karimija. Taj je nogometaš u Zagreb stigao na preporuku Igora Štimca, a s tim se dolaskom slagao i Zlatko Kranjčar, tandem hrvatskih trenera koji su bili upoznati s kvalitetama ovog veznjaka.</p><p>No, Ali Karimi nije bio ni sjena puno poznatijeg i respektabilnijeg nogometnog imenjaka, pa je i on brzo morao u Lokomotivu. A kada su čelnici 'lokosa' shvatili kako za njega ni tamo nema kruha, Ali Karimi se morao vratiti u Iran.</p><p>Da, Štimac ga je jednom prilikom nazvao iranskim 'Stevenom Gerrardom'...</p><h2>7. Iyayi Atiemwen (Gorica, 2,5 mil. eura)</h2><p>- 2018/19.<br/> - 29 nastupa, 5 golova</p><p>Iyayi Atiemwen je po ulasku Gorice u 1. HNL bio veliko osvježenje jesenskog dijela sezone, pa je po mnogima proglašen i najboljim igračem lige.</p><p>Naravno, u Dinamu nisu željeli propustiti 'takvu priliku', pa su posegnuli u džep i za 2,5 milijuna eura osigurali usluge nigerijskog nogometaša.</p><p>Istina, Atiemwen od samih početka nije bio po volji Nenada Bjelice, pa je postojala i opcija da odmah ode u Al Ain, koji je tada vodio Zoran Mamić. U Dinamu baš nikada nije igrao na razini, kao i prijašnjih mjeseci u Gorici, pa su vrlo brzo i u Maksimiru postali svjesni kako su 2,5 milijuna eura bacili u vjetar. </p><h2>6. Jan Lecjaks (Young Boys, 500 tisuća eura)</h2><p>- 2017/18.<br/> - 29 nastupa, 1 gol</p><p>I češki nogometaš bio je jedan od onih koji je u Maksimir stigao sa zavidnim igračkim životopisom, Lecjaks je u karijeri igrao za Viktoriju Plzen, Anderlecht, Valerengu i Young Boys.</p><p>Dinamo je dugo tražio kvalitetno rješenje za lijevi bok, a u 'modrom' su domu odahnuli kada je stigao Lecjaks. Sjećamo se, češki nogometaš izgledao je sasvim pristojno na prvim pripremnim utakmicama u Moravskim Toplicama, a onda je počelo prvenstvo. I njegovi problemi s gotovo svim suparničkim napadačima.</p><p>Jan Lecjaks je skupio 29 nastupa za Dinamo, a vrlo brzo na 'zub' su ga uzeli i navijači. Pa je tako vrlo brzo postao višak u Dinamu...</p><h2>5. Lee Addy (DL Aerbin, 220 tisuća eura)</h2><p>- 2013/14.<br/> - 35 nastupa</p><p>Lee Addy u Dinamo je stigao s jakim zaleđem, ganski branič iza sebe je imao prilično kvalitetan CV. Odlične partije pružao je u Crvenoj zvezdi, uspješan bio i u Kini, a za reprezentaciju Gane odigrao je 30 utakmica, bio i član nacionalne vrste na Svjetskom prvenstvo 2010. godine.</p><p>No, Addy je imao i problema s godinama, u Dinamo je stigao kao 23-godišnjak, iako je po nekim Fifinim dokumentima bio pet godina stariji.</p><p>Po dolasku u Dinamo mučile su ga ozljede, a onda mu je na jednoj utakmici Andrej Kramarić (tada igrao za Rijeku) lažnjakom 'polomio kičmu' i Addy se više nije vratio ozbiljnijem nogometu. Poslije Dinama igrao je u Čukaričkom, Zambiji i Južnoj Africi. </p><h2>4. Anderson Costa (Vasco da Gama, 800 tisuća eura)</h2><p>- 2005/06.<br/> - 29 nastupa, 5 golova</p><p>Dinamo je još 2005. godine krenuo u Brazil u potragu za pravim pojačanjem, napadačem koji će 'parati' suparničke mreže, a skauti 'modrih' u Maksimir su se vratili s - Andersonom Costom.</p><p>Bio je to najveći transfer u povijesti Dinama, od Brazilca su se očekivali spektakli, a Anderson Costa ni po čemu nije oduševio. U 29 nastupa zabio je samo pet golova, a ostao je zapamćen samo po crvenom kartonu u derbiju protiv Hajduka koji je dobio nakon samo 15-ak sekundi igre.</p><p>Kasnije je lutao po raznim talijanskim i španjolskim niželigašima, zaigrao za grčki Aris i izraelski Bnei Sakhin, pokušao i u Kataru, ali svugdje bio 'teška lopata'.</p><h2>3. Osmar (Fluminense, 450 tisuća eura)</h2><p>- 2007/08.<br/> - bez nastupa</p><p>I treća klasična maksimirska 'prevara' nikada nije odigrala službene minute za Dinamo.</p><p>Osmar je u Maksimir stigao 2007. godine iz Fluminensea (za koji je odigrao jednu jedinu minutu!), a 'modri' su za 'mladu nadu brazilskog nogometa' dali 450 tisuća eura. Mlađahni Brazilac bio je potpuni prolaznik u Dinamu, pa su ga Zagrepčani brzo posudili u Inter. Tamo je odigrao šest utakmica, svojim potezima - nasmijavao publiku.</p><p>Osmar se brzo vratio u Brazil, tamo nastupao za neke niželigaše, pa se 2012. godine umirovio sa samo 25 godina. I zanimljivo, ovaj napadač kojeg su skauti Dinama lijepo platili u svojoj karijeri nikada nije zabio niti jedan gol?!</p><h2>2. Walid Atta (Lokomotiva, 1,2 mil. eura)</h2><p>- 2011/12.<br/> - bez nastupa</p><p>Walid Atta stigao je u Lokomotivu kao prilično perspektivan stoper koji je iza sebe imao dvije uspješne sezone u švedskom AIK-u.</p><p>Još 2011. godine besplatno je stigao u Lokomotivu, gdje je skupio osam nastupa, ali i imao velikih problema s koljenima.</p><p>Dinamo je ipak, samo pola godina kasnije, za njega 'lokosima' dao 1,2 milijuna eura, bila je to još jedna vrlo čudna priča. Walid Atta odradio je nekoliko treninga s 'modrima', zaigrao i na turniru u Hercegovini, pa opet 'polomio' koljeno. I hrvatska je priča za njega bila gotova.</p><p>Poslije je igrao po švedskim, turskim (Genclebirligi), norveškim (Sogndal) i saudijskim klubovima, ali i za reprezentaciju Etiopije. No, za Dinamo nikada nije upisao službene minute...</p><h2>1. Alieu Darbo (bez kluba, bez odštete)</h2><p>- 2013/14.<br/> - bez nastupa</p><p>Najveća 'pušiona' u povijesti Dinama bio je izvjesni Alieu Darbo. U Dinamu su se na službenim stranicama (kolovoz 2013.) pohvalili kako su iz Wigana doveli 20-godišnjeg Gambijca, nogometaša koji je igrao s Gervinhom u Le Mansu, a nastupao za mlađe reprezentacije Švedske i Gambije.</p><p>A Darbo nikada nije ni bio član Wigana, u Dinamu su potpuno nasjeli na priču samog igrača, pa Gambijcu ponudili trogodišnji ugovor i prilično lijepe uvjete.</p><p>Darbo je stigao ozlijeđen, u Zagrebu je imao velikih problema, pa završio na operaciji slijepog crijeva, a onda u prosincu iste 2013. godine raskinuo ugovor s 'modrima'.</p><p><br/> </p>