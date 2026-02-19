Obavijesti

OSTAJE OPTIMISTIČAN

Topić: Previše smo griješili. U uzvratu se moramo 'potući'

Piše Luka Tunjić, Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

DINAMO - GENK 1-3 Uz dosta teške uvjete nismo se uspjeli nametnuti i na kraju smo primili treći gol kojim smo si dodatno otežali situaciju, kazao je asistent Topić

Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Europske lige kod kuće izgubio od Genk 3-1. Dva gola za goste zabio je El Ouahdi (21’, 90’), a jednom je pogodio Heynen (15’). Jedini pogodak za “modre” postigao je Dion Drena Beljo nakon sjajnog prodora Topić po desnoj strani u 44. minuti. Zagrebački klub tako će imati težak zadatak sljedeći tjedan u uzvratnoj utakmici u Belgiji, gdje mora nadoknaditi zaostatak od dva gola.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nije otišlo danas na našu stranu. Oni su svoje prilike iskoristili, a mi nismo. Nadamo se da ćemo imati više sreće u uzvratu - rekao je Topić za Arena Sport nakon utakmice.

Niste se mogli nametnuti u drugom dijelu?

- Uz dosta teške uvjete nismo se uspjeli nametnuti i na kraju smo primili treći gol kojim smo si dodatno otežali situaciju. Nadamo se da će uzvrat otići u našem smjeru. Najveći problem bila nam je tranzicija, griješili smo i davali im prilike ondje gdje su oni najjači. Kad smo preuzeli loptu, stvarali smo šanse, ali ih nismo realizirali.

U uzvratu morate pružiti nešto više?

- Moramo se potući, nemamo druge. Čeka nas teško gostovanje u Varaždinu, a onda je sav fokus na uzvratu - zaključio je Topić.

