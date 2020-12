Dinamo je još jednom na uvjerljiv način stigao do europskog proljeća, a "modri" su svojim igrama u grupnoj fazi Europske lige oduševili mnoge. Pa tako i bivšeg trenera Varaždina Samira Toplaka koji je za 24 sata iznio svoje viđenje Dinamovih igara tijekom ove europske jeseni...

- Ma ne da su me iznenadili, već mogu reći da me Dinamo ove europske jeseni ugodno šokirao. Prezentirali su takvu moć, igrali natjecateljski nogomet na visokoj razini, djelovali toliko zrelo da je to pomalo zastrašujuće. Oduševljen sam ovim partijama Dinama u Europskoj ligi, čestitam svima u klubu na ovim rezultatima, Dinamo u kontinuitetu radi dobar posao - kaže Samir Toplak, pa nastavlja:

- Zagrepčani su jednu respektabilnu grupu prošli na suveren način, pa i meni to daje elan, a to je dokaz da hrvatski klupski nogomet i nije tako loš kao što mnogi misle. Dinamo sada izgleda sjajno, doista ne znam koje momčadi u nastavku europske sezone mogu protiv njih biti izraziti favoriti. To je sada ozbiljna natjecateljska momčad, imaju glavu i rep, posloženi su sjajno.

A sve fascinira modra obrana...

- Stvarno su u ovih šest utakmica odigrali sjajnu obranu, ali to je najviše do karaktera igrača. Od ovih naprijed, do onih iza, u Dinamu obranu igraju svi. Ja uvijek kažem, obranu igra tko želi, a napad igra onaj tko zna. Obrana najviše ovisi o volji pojedinca, a Dinamo je to dignuo na neku višu razinu.

Na desnom boku se ustalio Sadegh Moharrami...

- E, on me baš jako iznenadio, ali znam o čemu se tu radi. I ja sam u Varaždinu imao jednog Iranca (Mehdi Mehdikhani), njihova volja i energija je nemjerljiva, ali oni taktički "štekaju". I treba im vremena za prilagodbu. Moharrami je već u Lokomotivi igrao bolje nego u prvom mandatu u Dinamu, a sada je potpuno sazrio i Zoran Mamić je procijenio da mu je on sada prvi desni bek. Ovo je dokaz svima, u nogometu ništa ne ide preko noći.

Jedini s punom minutažom u grupnoj fazi Europske lige bio je onaj najmlađi Joško Gvardiol...

- Ma njega kad gledam na terenu, djeluje mi nemoguće da ima 18 godina. Po tijelu, faci, razmišljanju i svemu, djeluje puno zreliji. On već sada igra na jako visokom nivou, bez obzira bio li bek ili stoper, on je uvijek među najboljima. Siguran sam da u Leipzigu danas trljaju ruke, ma vjerojatno ni oni nisu znali kakvu su klasu doveli. Čudo, baš čudo igrač.

A ove sezone preporodio se i Lovro Majer.

- E, on je moja tiha patnja, ja baš volim takve igrače koji imaju ideju i stil, prave razigravače. Lovro Majer sada pokazuje sve ono što je naznačio kao igrač Lokomotive, sve mu sada dolazi na naplatu. Napravio je jako veliki pomak, vjerujem da će tako i nastaviti sve do jednog pravog inozemnog transfera.

Samir Toplak je još dodao:

- Ma baš sam ugodno iznenađen, oduševljen Dinamovim igrama ove jeseni. Znate, u Dinamu više nema Danija Olma, njihovog najboljeg igrača iz prošlih sezona, pa sam tu očekivao lagani pad, a dogodilo se baš suprotno. Ma ključ cijele priče je Arijan Ademi, on vuče cijelu momčad, ima nevjerojatnu energiju, svaka mu čast na svemu.

A kako biste usporedili ovu i prošlogodišnju momčad Dinama?

- Rekao bih da je ona prošlogodišnja bila za klasu jača, tada su u Dinamu bili Olmo, Moro, Gojak, Kadzior, Dilaver... Ali, očito je da sve funkcionira sjajno, pogotovo kada se svi igrači stave u službu momčadi. U Dinamu se to dogodilo, zasluženo su stigli do ovih vrhunskih rezultata - završio je Toplak.