Toplak: Neka Dinamovi igrači dođu na Špancirfest. Tamo će moći 'špancirati' do jutra...

Dinamo se nakon europskog poraza od norveškog Vikinga vratio zadaćama u HNL-u. U 5. kolu domaćeg prvenstva gostuju kod Istre na Aldro Drosini, a momčad Marija Kovačevića u prvom poluvremenu nije oduševila prikazanom igrom.

Domaćini su poveli u 14. minuti golom Hamze Jaganjca, a onda je izjednačio Beljo deset minuta kasnije. Puljani su ponovno poveli golom Ahmetija u 29. minuti.

Utakmicu je na poluvremenu komentirao Samir Toplak (56), stručni komentator MaxSporta koji je nije birao riječi.

- Dinamo je u fazi obrane neaktivan, sporo reagira, daje prostor i vrijeme koje Istra koristi. S druge strane, Dinamo je u fazi napada spor i bezidejan. Puno je lopta kod stopera, zato je posjed varljiv. Neću ih imenovati, ali Dinamo ima tri, četiri igrača koji se nisu požurili - počeo je Toplak pa nastavio:

- Špancirfest još uvijek traje u Varaždinu. Pozivam ih sutra u Varaždin, mogu špancirati ovako do jutra, nitko ih neće kazniti. A Istra ih je kaznila - rekao je Toplak koji je inače rodom iz Varaždina gdje se održava spomenuta manifestacija.