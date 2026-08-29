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KOMENTAR NA POLUVREMENU

Toplak: Neka Dinamovi igrači dođu na Špancirfest. Tamo će moći 'špancirati' do jutra...

Piše Issa Kralj,
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Toplak: Neka Dinamovi igrači dođu na Špancirfest. Tamo će moći 'špancirati' do jutra...
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Dinamo je u fazi obrane neaktivan, sporo reagira, daje prostor i vrijeme koje Istra koristi. S druge strane, Dinamo je u fazi napada spor i bezidejan. Puno je lopta kod stopera, zato je posjed varljiv, rekao je

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Dinamo se nakon europskog poraza od norveškog Vikinga vratio zadaćama u HNL-u. U 5. kolu domaćeg prvenstva gostuju kod Istre na Aldro Drosini, a momčad Marija Kovačevića u prvom poluvremenu nije oduševila prikazanom igrom. 

Domaćini su poveli u 14. minuti golom Hamze Jaganjca, a onda je izjednačio Beljo deset minuta kasnije. Puljani su ponovno poveli golom Ahmetija u 29. minuti. 

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Utakmicu je na poluvremenu komentirao Samir Toplak (56), stručni komentator MaxSporta koji je nije birao riječi. 

- Dinamo je u fazi obrane neaktivan, sporo reagira, daje prostor i vrijeme koje Istra koristi. S druge strane, Dinamo je u fazi napada spor i bezidejan. Puno je lopta kod stopera, zato je posjed varljiv. Neću ih imenovati, ali Dinamo ima tri, četiri igrača koji se nisu požurili - počeo je Toplak pa nastavio:

- Špancirfest još uvijek traje u Varaždinu. Pozivam ih sutra u Varaždin, mogu špancirati ovako do jutra, nitko ih neće kazniti. A Istra ih je kaznila - rekao je Toplak koji je inače rodom iz Varaždina gdje se održava spomenuta manifestacija.

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