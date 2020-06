'Topnici' pljusnuli u nadoknadi, golmana Lena iznosili s terena

Strijelac pobjedničkog gola sudjelovao je u sudaru s Berndom Lenom, koji je u 40. minuti na nosilima iznešen s terena. Izgledalo je gadno, Leno će morati na pregled, ali prema prvim predviđanjima nije ništa slomljeno

<p><strong>Brighton </strong>je preokretom došao do domaće pobjede 2-1 nad <strong>Arsenalom </strong>u dvoboju 30. kola engleske Premier lige te stigli do važnih bodova u borbi za opstanak, dok su nogometaši <strong>Watforda </strong>pogotkom u sučevom dodatku osvojili bod.</p><p>Arsenal je do vodećeg pogotka kod Brightona stigao u 68. minuti, kad je <strong>Pepe </strong>odličnim udarcem s desne strane kaznenog prostora pogodio suprotni gornji kut i svladao domaćeg golmana <strong>Ryana</strong>. No, uslijedio je preokret u kojem su domaći došli do sva tri boda i treće pobjede u posljednjih pet dvoboja s 'topnicima'.</p><p>U 75. minuti je <strong>Dunk </strong>ugurao loptu u mrežu gostujuće momčadi za izjednačenje, da bi u petoj minuti sučevog dodatka <strong>Maupay </strong>pogodio za 2-1, nakon zakašnjelog istrčavanja zamjenskog golmana Argentinca <strong>Emiliana Martineza</strong>.</p><p>Upravo je strijelac pobjedničkog pogotka sudjelovao u sudaru s prvim gostujućim golmanom, Nijemcom <strong>Berndom Lenom</strong>, koji je u 40. minuti na nosilima iznešen s terena.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <strong><a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a113729-VIDEO-Lenu-zbog-Maupaya-stradalo-koljeno.html" target="_blank">OVDJE.</a></strong></em></p><p>U dvoboju <strong>Watforda </strong>i <strong>Leicestera </strong>mreže su mirovale sve do 90. minute. Tada je <strong>Ben Chilwell </strong>snažnim i preciznim udarcem donio vodstvo gostima. No, u trećoj minuti sučevog dodatka <strong>Dawson </strong>je 'škaricama' sa šest metara postigao pogodak za konačnih 1-1.</p><p>Leicester je sa 54 boda na trećem mjestu, iza vodećeg Liverpoola (82) i drugoplasiranog Manchester Cityja (60). Arsenal je ostao na devetom mjestu sa 40 bodova. Unatoč pobjedi Brighton je sa 32 boda ostao na 15. mjestu, ali uz utakmicu više se nalazi pet bodova izvan zone ispadanja. Na 16. mjestu je Watford sa 28 bodova. (bt)</p>