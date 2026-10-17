Torcida će vratiti transparente Ajaxovim navijačima. Evo zašto

Nakon Hajdukove pobjede protiv Ajaxa 2-1 na Poljudu, u središtu pozornosti našli su se navodni napadi na gostujuće navijače i oduzimanje njihovih transparenata. Prema novim informacijama koje kruže navijačkim krugovima i društvenim mrežama, dio ukradenih obilježja mogao bi biti vraćen, dok bi jedan od transparenata navodno mogao ostati u Splitu. Službene potvrde tih tvrdnji zasad nema.

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Profil Casual Ultra Official objavio je da bi transparenti skupina TUM i Paddy mogli ponovno završiti u rukama svojih vlasnika. S druge strane, obilježje F-Sidea, jedne od najvažnijih navijačkih skupina Ajaxa, navodno bi moglo ostati kod splitskih navijača. Kao jedan od razloga za vraćanje dijela transparenata spominje se poštovanje prema gostujućim navijačima koji su doputovali iz Nizozemske na drugi kraj Europe.

🚨🇭🇷 UPDATE FROM SPLIT New reports are emerging from Split regarding the stolen Ajax banners. 👀 The banners belonging to Tum and Paddy are reportedly set to be returned out of respect. The F-Side banner, however, is allegedly being kept by Split. At the same time, respect has reportedly been expressed for Ajax making the trip to Split. But one thing is clear: the Balkans are a different level and Ajax have reportedly found that out the hard way. ⚔️ According to reports, around 300 Split supporters were out on the night of the alleged attacks. Ajax fans were spread across the entire city, leaving smaller groups vulnerable and easier to target individually. Several groups were reportedly confronted during the night. ⚠️ These reports have not been independently verified. We are following the situation closely. — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 16, 2026

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Priče o oduzimanju navijačkih obilježja proširile su se društvenim mrežama dan nakon utakmice. Pritom su se pojavila različita svjedočanstva o okolnostima navodnih napada. Prema jednoj verziji, meta je bio mladić koji je uz sebe imao obilježja nekoliko navijačkih skupina, dok druga govori o dvojici navijača koji su navodno napadnuti u taksiju. Zasad nema neovisne potvrde tih tvrdnji ni informacija o tome jesu li transparenti doista vraćeni.