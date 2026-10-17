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Torcida će vratiti transparente Ajaxovim navijačima. Evo zašto

Piše Ivan Kužela,
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Torcida će vratiti transparente Ajaxovim navijačima. Evo zašto
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Drama u Splitu ne jenjava; nakon pobjede Hajduka nad Ajaxom kruže priče da bi dio ukradenih transparenata mogao biti vraćen, dok bi glavni trebao ostati u posjedu Torcide, međutim još ništa nije službeno

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Nakon Hajdukove pobjede protiv Ajaxa 2-1 na Poljudu, u središtu pozornosti našli su se navodni napadi na gostujuće navijače i oduzimanje njihovih transparenata. Prema novim informacijama koje kruže navijačkim krugovima i društvenim mrežama, dio ukradenih obilježja mogao bi biti vraćen, dok bi jedan od transparenata navodno mogao ostati u Splitu. Službene potvrde tih tvrdnji zasad nema.

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Profil Casual Ultra Official objavio je da bi transparenti skupina TUM i Paddy mogli ponovno završiti u rukama svojih vlasnika. S druge strane, obilježje F-Sidea, jedne od najvažnijih navijačkih skupina Ajaxa, navodno bi moglo ostati kod splitskih navijača. Kao jedan od razloga za vraćanje dijela transparenata spominje se poštovanje prema gostujućim navijačima koji su doputovali iz Nizozemske na drugi kraj Europe.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Priče o oduzimanju navijačkih obilježja proširile su se društvenim mrežama dan nakon utakmice. Pritom su se pojavila različita svjedočanstva o okolnostima navodnih napada. Prema jednoj verziji, meta je bio mladić koji je uz sebe imao obilježja nekoliko navijačkih skupina, dok druga govori o dvojici navijača koji su navodno napadnuti u taksiju. Zasad nema neovisne potvrde tih tvrdnji ni informacija o tome jesu li transparenti doista vraćeni.

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