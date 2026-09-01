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POSTHUMNO NAGRAĐEN

Torcida dala Hajdučko srce ikoni i kroničaru kluba Jurici Gizdiću

Piše 24sata,
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Torcida dala Hajdučko srce ikoni i kroničaru kluba Jurici Gizdiću
Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je odlikovanja i priznanja | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Hajdučko srce posmrtno je pripalo Jurici Gizdiću, legendi koja je život posvetila Hajduku i njegovoj povijesti

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Trofej Hajdučko srce za sezonu 2025./26. dobio je pokojni Jurica Gizdić, dugogodišnji Hajdukov kroničar i čovjek koji je desetljećima predano radio na očuvanju klupske povijesti.

Torcida je dobitnika tradicionalnog priznanja objavila u utorak navečer tijekom Torcida kupa u splitskoj Vukovarskoj ulici. U Gizdićevo ime nagradu je preuzeo njegov brat, koji je tom prilikom zahvalio Torcidi na tome što je prepoznala Juricin dugogodišnji rad i doprinos Hajduku.

Gizdić je iznenada preminuo u studenom prošle godine, u 60. godini života. Iza sebe je ostavio golemi publicistički opus od čak 94 knjige sportske tematike, među kojima su 24 bile posvećene Hajduku.

Njegov odnos s klubom nije se, međutim, svodio samo na pisanje i istraživanje. Bio je aktivan sudionik života Hajduka, a obnašao je i funkciju povjerenika za navijače. Velik dio profesionalnog života posvetio je prikupljanju, dokumentiranju i čuvanju svega što je vezano uz povijest splitskog kluba.

Nakon njegove smrti Hajduk ga je opisao kao čovjeka koji je postao "simbol i utjelovljenje" kluba, ističući njegovu životnu posvećenost očuvanju bogate klupske baštine.

Od Gizdića se tada oprostila i Torcida, zahvalivši mu na prijateljstvu, ali i predanom radu kojim je desetljećima čuvao hajdučku povijest, baštinu i uspomene. Trofej Hajdučko srce sada je tako stigao u ruke čovjeka koji je upravo toj baštini posvetio gotovo cijeli svoj život. Samo nešto više od mjesec dana prije smrti predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao ga je Redom Danice Hrvatske s likom Franje Bučara za dugogodišnji publicistički rad na području sportske povijesti i doprinos istraživanju hrvatskog olimpizma.  

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