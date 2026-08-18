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NOVI SUKOB HULIGANA?

Torcida napala Funcute u kafiću u Šibeniku? Širi se i snimka

Piše 24sata,
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Torcida napala Funcute u kafiću u Šibeniku? Širi se i snimka
Foto: Šibenik.in/Čitatelj
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Tučnjava u Šibeniku! Navodno 40 Torcidaša napalo šestoricu mladića u Mandalini, policija bez prijave, a svjedoci upozoravaju na sve goru sigurnosnu situaciju

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Portal Šibenik.in javlja kako je u Šibeniku navodno došlo do fizičkog sukoba između pripadnika Torcide i Armade. Prema informacijama istog izvora, veliki broj pripadnika Torcide napao je manju skupinu mladih navijača šibenskog kluba.

Sve se dogodilo u kafiću u Mandalini, navodno je 40-ak huligana napalo šestoricu mladića, a na snimci se može vidjeti velika skupina mladića koja je ulazila u park. Policija, prema istom izvoru, nije zaprimila dojave ili imala informacije o sukobu.

Svjedok je za Šibenik.in izjavio: 'Nadam se da ćete otvoriti temu sigurnosne situacije u našem gradu koja svakog dana eskalira. Sukobi na relaciji Funcuti – Torcida uskoro će nekoga stajati glave. Pritom ne mislim na odrasle, već na djecu'.

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Komentari 14
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