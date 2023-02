HNS kaznio Hajduk zbog pjesme Torcide. Dinamo će platiti kaznu jer su Boysi vrijeđali Antolića!?

Iza nas je 20. kolo HNL-a u kojem su tri prvoplasirane momčadi HNL-a ostale bez pobjede. Dinamo je remizirao protiv Slaven Belupa, Osijek je izgubio kod Lokomotive, a bolan poraz doživio je Hajduk na Poljudu izgubivši od mrskog rivala Rijeke 2-1.

Drugi je to poraz zaredom Ivana Leke nakon bolne šamarčine protiv Istre, a stigla je i još jedna šamarčina s adrese HNS-a. Splićani već godine pune blagajnu saveza zbog svojih navijača, a ni ovaj put nije iznimka. Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer je Hajduk kaznio s 11 tisuća eura zbog pirotehnike i uvredljivih pjesama.

- HNK Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom od 11.000 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a, 5.700 eura) i diskriminirajućeg skandiranja (čl. 88. DP HNS-a, 5.900 eura) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini stadiona, zapalila je od 27. do 30. minute dvije bljeskalice i petnaest baklji, od kojih je šest bačeno na prostor ispred iste tribine te od 69. do 71. minute zapalila oko trideset i pet baklji od kojih je oko trideset bačeno na prostor ispred iste tribine, a tri na teren za igru, zbog čega je došlo do prekida igre u trajanju od 60 sekundi. Torcida je od 17. do 19. minute uzvikivala: “Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba“ - piše u priopćenju.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Hajduk će tako samo ove sezone isplatiti u blagajnu HNS-a 70.290 eura, što je 230 tisuća kn. Savez je oderao i Dinamo s 4000 eura zbog vrijeđanja člana uprave Krešimira Antolića. Tako će, paradoksalno, klub kojem je on na čelu platiti kaznu jer su ga navijači vrijeđali.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- GNK Dinamo kažnjen je s 4.000 eura zbog diskriminirajućeg skandiranja (čl. 88. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Slaven Belupo - Dinamo. Gostujući navijači BBB, smješteni na gostujućem sektoru zapadne tribine, u 46. minuti skandirali su “Antoliću, Cigane“ - objasnili su.

Najčitaniji članci