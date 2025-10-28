VIDEO Torcida postavila ploču na zagrebačkoj zgradi povodom rođendana. Nije dugo ostala...

Najstarija navijačka skupina u Europi, ponos Splita i simbol vjernosti, hvala vam što već 75 godina svojim srcem, glasom i dušom nosite Hajduk, riječi su kojima je splitski klub čestitao rođendan svojoj navijačkoj skupini, Torcidi.

POGLEDAJTE VIDEO 24sata:

Pokretanje videa... 00:17 Ploča Torcide postavljena i skinuta u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Tom su prigodom pripadnici Torcide Zagreb postavili ploču kod ulaznih vratiju u zgradi koja se smatra mjestom začetka ideje o osnivanju splitske navijačke skupine.

Foto: Dalmatinski portal

Naime, studenti iz Dalmacije nekoć su se sastajali na adresi Pod zidom 5, a tamo su, smatra se, osnovali prvu Hajdokovu navijačku skupinu. Predvodio ih je Korčulanin Vjenceslav Žuvela, a prvi Torcidin grb dizajnirao je Lovor Dragojević.

U svakom slučaju, ploča posvećena Torcidi nije se dugo zadržala kod ulaza u jednu zagrebačku zgradu. Čitatelji su nam javili kako je ploča maknuta sa zgrade, još u utorak ujutro.