Torcida se žalila na veliku cijenu ulaznica u Varaždinu. Evo koliko koštaju za susrete na Poljudu

Torcida je poslala žestoko priopćenje u kojem poziva na bojkot kupovanja ulaznica za gostovanje u Varaždinu u prvom kolu HNL-a (nedjelja, 18.30). Kao razlog bojkota naveli su preveliku cijenu ulaznica. Cijene karata u Varaždinu za Zapad lijevo, Zapad desno, Istok i Jug iznose 18 eura, a Zapad sredina (Loža A) stoji 25 eura, objavio je klub.

Što se tiče Hajdukovih utakmica na Poljudu cijene su sljedeće. Za kvalifikacijske utakmice Europske lige protiv Žiline i Pafosa, Jug je koštao 30 eura, Sjever 30, Istok 40, Zapad 55 eura te Zapad premium 80 eura.

Što se tiče HNL-a, Hajduk prvu domaću utakmicu ove sezone igra u drugom kolu protiv Istre, tako da cijene za tu utakmici još nisu objavljene. Prošle sezone su cijene za HNL bile 15 eura za Jug i Sjever, 25 eura Istok, 30 Zapad te 50 eura Zapad premium. Za derbije s Dinamom i Rijekom cijene su bile nešto skuplje: 20 eura Jug i Sjever, 30 eura Istok, 40 eura zapad i 60 eura Zapad premium.

Ulaznice za gostujuće navijače na Poljudu u HNL-u koštaju pet eura.

Foto: HNK Hajduk

Većina navijača Hajduka uzelo je sezonsku pretplatu (sve utakmice HNL-a, Kupa (osim finala), kvalifikacije za Europu i ligašku fazu nekog europskog natjecanja). Njih su mogli kupiti na početku sezone, a cijene su bile: Sjever i Jug - 195 eura (171,60 za članove), Istok - 325 eura (286 za članove), Zapad - 390 eura (343,20 za članove), Zapad premium - 780 eura (686,40 za članove), VIP - 3200 eura (2816 za članove).