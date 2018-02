Torcida spasila trenere i djecu: Izvukli auto iz dubokog snijega

Molim vas, možete li mi pomoći da uđem u trag grupi torcidaša koji su sinoć spasili djecu i trenere na cesti pred Svetim Rokom, zamolio je atletski trener Ivan Akrap, koji je na povratku s atletskog prvenstva Hrvatske za mlađe kadete u Rijeci doživio prometnu nesreću.

- Padao je snijeg, a tunel Sveti Rok bio je zatvoren pa smo morali preko Gračaca prema Splitu. U jednom trenutku, desetak kilometara od tunela, izgubio sam kontrolu nad vozilom. Auto je otklizao s ceste u četiri metra dubok kanal uz cestu i zaglavio u dubokom snijegu. Na svu sreću, nitko od putnika (tri curice od 13 godina, dječak od 11, trenerica Katja i Akrap, op.a.) nije ozlijeđen, a ni automobil nije bio posebno oštećen. No ostali smo kasno navečer po velikoj hladnoći uz cestu - priča nam Akrap.

Odmah je izašao na cestu i pokušao zaustaviti promet i potražiti pomoć.

- Naišao je jedan veliki kamion i zamolio sam ga da mi procijeni situaciju, pitao ima li šanse da me nekako izvuče. Šofer mi je jako stručno objasnio da nema nikakve šanse da me se izvuče: "Ukupno gledajući, tu ti je četiri tone, i još nepovoljan položaj auta, jedino vam može pomoći specijalna dizalica HAK-a".

Druge vozače Akrap nije ni zaustavljao. Pokušavao je nazvati HAK, no onda je naišla velika kolona automobila i kombija u kojoj su bili pripadnici Torcide koji su se vraćali s derbija Dinama i Hajduka. Odmah su skočili i rekli da će mi oni izvući automobil.

- Skupilo ih se stotinjak, izvukli su odnekud konopce, lance i skočili do pasa u snijeg... Prva su tri konopca su pukla, no četvrti je izdržao i auto se malo pomalo počelo pomicati. Sve skupa trajalo je skoro sat vremena, no na koncu su automobil neoštećen izvukli na cestu. I dok sam ja pregledavao ima li oštećenja u automobilu i može li upaliti, oni su sjeli u svoja vozila i nestali. Nisam se ni snašao, nisam im uspio ni zahvaliti, već su odjurili prema Dalmaciji - govori Akrap i dodaje:

- Zato koristim ovu priliku da im javno zahvalim. Ne znam tko su, ali po naglasku sam prepoznao da su momci iz zadarskog, splitskog, makarskog i dubrovačkog područja. Hvala im od srca u moje osobno ime i u ime Atletskog kluba Hajduk. I da ne bi bilo zabune, nisu oni ni znali da smo mi iz Hajduka. Priskočili bi upomoć, siguran sam, bilo komu - zaključio je Akrap.