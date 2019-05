Toronto na korak do povijesnog uspjeha! Pobjeda do NBA finala

Toronto Raptorsi poveli su 3-2 protiv Milwaukee Bucksa u finalnoj seriji Istoka i na korak su do NBA finala!

The @Raptors (3-2) take Game 5 on the road to get within one win of the 2019 #NBAFinals Presented by @YouTubeTV ! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/80PFKwlF5B

U petoj utakmici su pobijedili 105-99 predvođeni odlično raspoloženim Kawhijem Leonardom koji je zabio 35 koševa uz devet asistencija i sedam skokova. Briljantan je bio Fred VanVleet koji je s klupe zabio čak sedam trica i tako osigurao Torontu 21 poen.

Utakmica je bila puna preokreta, a Milwaukeeju nije bio dovoljan ni Giannis Antetokounmpo koji je imao 24 poena, šest skokova i isto toliko asistencija. Greek Freak je u završnici utakmice zbog ozljede gležnja morao izaći s parketa, a vratio se 26 sekundi prije kraja, prekasno da pomogne svojoj momčadi.

Giannis je u pet finalnih utakmica ukupno zabio 115 koševa, a učinak poput njegovog nije imao nitko još od 2003. godine i Tima Duncana.

Through the first 5 games of the Eastern Conference Finals, Giannis Antetokounmpo has totaled 115 points, 70 rebounds, 29 assists and 13 blocks. The last player to reach those totals through the first 5 games of a Conf. Finals was Tim Duncan in the 2003 Western Conference Finals. pic.twitter.com/1KRBL16LGb