Totalni kaos u Kolumbiji: Huligani uletjeli na teren i potukli se, 59 ljudi ozlijeđeno

Gradonačelnik Medellina Federico Gutierrez rekao je da će biti posljedica za one koji su u srijedu prisustvovali finalu Kolumbijskog kupa kako bi "generirali nasilje" nakon što je 59 ljudi ozlijeđeno, uključujući sedam policajaca, u sukobima između suparničkih navijača.

Nasilje je izbilo nakon što je Atletico Nacional pobijedio medelinskog rivala Deportivo Independiente Medellin sa 1-0 u uzvratnoj utakmici finala Copa Colombia na stadionu Atanasio Girardot.

Zapovjednik lokalne policije William Castano rekao je za informativni kanal Teleantioquia da su policajci oduzeli oružje, baklje i vatromet od navijača tijekom provjera na stadionu.

"Bilo je potrebno primijeniti postupnu upotrebu sile kako bi se spriječilo zauzimanje terena od strane navijača, kontrolirali izbijanja remećenja javnog reda i mira te jamčila sigurnost građana koji su prisustvovali događaju", dodao je Castano.

Gradonačelnik Gutierrez je na društvenim mrežama rekao da je većina navijača na stadionu došla gledati nogomet, ali da je skupina "neprilagođenih" namjeravala počiniti nasilje.

"Svatko tko je otišao na stadion napasti, uništiti ili poticati strah bit će odgovoran pred zakonom. Nećemo dopustiti nekolicini da ošteti ono što pripada svima", napisao je.